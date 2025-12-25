Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking




    1. Hindi News
    2. National
    3. | कनाडा के अस्पताल में 8 घंटे तड़पता रहा भारतीय मरीज, ईलाज न मिलने पर तोड़ा दम (Video)

कनाडा के अस्पताल में 8 घंटे तड़पता रहा भारतीय मरीज, ईलाज न मिलने पर तोड़ा दम (Video)

Edited By Updated: 25 Dec, 2025 01:02 PM

indian origin man dies in canada s edmonton after long wait in hospital

कनाडा के एडमॉन्टन में 44 वर्षीय भारतीय मूल के चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रशांत श्रीकुमार की अस्पताल में आठ घंटे से अधिक इंतज़ार के बाद मौत हो गई। गंभीर सीने के दर्द के बावजूद समय पर इलाज नहीं मिला। घटना को समुदाय ने “टाली जा सकने वाली त्रासदी” बताया।

International Desk:  कनाडा की स्वास्थ्य व्यवस्था एक बार फिर सवालों के घेरे में है। एडमॉन्टन के ग्रे नन्स कम्युनिटी हॉस्पिटल में 44 वर्षीय भारतीय मूल के नागरिक प्रशांत श्रीकुमार की मौत हो गई, जब उन्हें गंभीर सीने के दर्द के बावजूद इमरजेंसी वार्ड में आठ घंटे से अधिक इंतज़ार करना पड़ा। परिवार के अनुसार, प्रशांत श्रीकुमार जो पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट थे, को 22 दिसंबर को काम के दौरान अचानक तेज़ सीने में दर्द हुआ। एक क्लाइंट उन्हें अस्पताल लेकर पहुंचा। उनके पिता कुमार श्रीकुमार ने दर्द को “15 में से 10 स्तर का असहनीय दर्द” बताया।

 

44 year-old man passes away in the hospital after waiting over 8 hours in the emergency room in Canadian hospital 😳💔 pic.twitter.com/bHztPMbDkH

— RTN (@RTNToronto) December 25, 2025

अस्पताल में उनका ईसीजी (ECG) किया गया, लेकिन कोई गंभीर समस्या बताकर उन्हें केवल टाइलेनॉल देकर प्रतीक्षा करने को कहा गया। परिवार का आरोप है कि इस दौरान उनका ब्लड प्रेशर खतरनाक स्तर तक बढ़ गया, और वे बार-बार तेज़ दर्द की शिकायत करते रहे, लेकिन कोई त्वरित चिकित्सकीय हस्तक्षेप नहीं हुआ। आठ घंटे बाद जब उन्हें आखिरकार ट्रीटमेंट एरिया में बुलाया गया, तो वे अचानक गिर पड़े। मेडिकल स्टाफ ने उन्हें बचाने की कोशिश की, लेकिन कार्डियक अरेस्ट के कारण उनकी मौत हो गई। प्रशांत अपने पीछे पत्नी और तीन छोटे बच्चे (उम्र 3, 10 और 14 वर्ष) छोड़ गए हैं। परिवार के मित्र और भारतीय समुदाय के सदस्य वरिंदर सिंह भुल्लर ने इसे “एक बड़ी और पूरी तरह टाली जा सकने वाली त्रासदी” बताया।

और ये भी पढ़े

PunjabKesari

अस्पताल संचालक Covenant Health ने मौत की पुष्टि करते हुए कहा है कि मामला चीफ मेडिकल एग्ज़ामिनर के कार्यालय की समीक्षा में है। हालांकि, अभी तक विस्तृत जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई है। यह घटना ऐसे समय में सामने आई है जब कनाडा, खासकर अल्बर्टा प्रांत में, इमरजेंसी वार्ड में लंबे इंतज़ार, स्टाफ की कमी और बढ़ते मरीजों के दबाव को लेकर लगातार शिकायतें सामने आ रही हैं।जून 2025 की एक रिपोर्ट के अनुसार, अल्बर्टा में ER में औसत इंतज़ार लगभग चार घंटे, जबकि एडमॉन्टन क्षेत्र में करीब छह घंटे तक पहुंच चुका है जो पूरे प्रांत में सबसे अधिक है।
 

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!