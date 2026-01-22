Edited By Anu Malhotra, Updated: 22 Jan, 2026 12:41 PM

सड़कों पर बढ़ते हादसों को रोकने के लिए सरकार ने ड्राइविंग के नियमों में बड़ा बदलाव किया है। 1 जनवरी 2026 से लागू हुए इन नियमों का मकसद केवल चालान काटना नहीं, बल्कि ड्राइवरों को अनुशासित बनाना है। अब आप सिर्फ जुर्माना भरकर अपनी जान नहीं छुड़ा पाएंगे।

नेशनल डेस्क: सड़कों पर बढ़ते हादसों को रोकने के लिए सरकार ने ड्राइविंग के नियमों में बड़ा बदलाव किया है। 1 जनवरी 2026 से लागू हुए इन नियमों का मकसद केवल चालान काटना नहीं, बल्कि ड्राइवरों को अनुशासित बनाना है। अब आप सिर्फ जुर्माना भरकर अपनी जान नहीं छुड़ा पाएंगे।

क्या है नया '5 बार वाला' फॉर्मूला?

अगर कोई ड्राइवर एक साल (जनवरी से दिसंबर) के अंदर 5 बार या उससे ज्यादा ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करता है, तो उसका लाइसेंस 3 महीने के लिए सस्पेंड (रद्द) कर दिया जाएगा।

पहले लाइसेंस रद्द करने की कार्रवाई सिर्फ बड़े अपराधों (जैसे- चोरी या तेज रफ्तार) पर होती थी, लेकिन अब हेलमेट न पहनना, सीट बेल्ट न लगाना और रेड लाइट जंप करना जैसी छोटी दिखने वाली गलतियों को भी इसी श्रेणी में रखा गया है। सरकार मानती है कि बार-बार की जाने वाली यही छोटी लापरवाहियां बड़े एक्सीडेंट्स की वजह बनती हैं।

RTO को मिली सीधी ताकत

अब लाइसेंस कैंसिल करने के लिए लंबी प्रक्रिया की जरूरत नहीं होगी; क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (RTO) सीधे तौर पर यह कार्रवाई कर सकेंगे। हालांकि, ड्राइवर को अपनी सफाई पेश करने का मौका जरूर दिया जाएगा।

राहत की बात: हर साल आपका रिकॉर्ड 'जीरो' से शुरू होगा। यानी पिछले साल की गलतियां अगले साल नहीं जुड़ी जाएंगी। यह उन लोगों के लिए एक मौका है जो अनजाने में गलती कर बैठते हैं और खुद को सुधारना चाहते हैं।

तीसरी आंख का पहरा (डिजिटल निगरानी)

सड़कों पर लगे सीसीटीवी कैमरों और आधुनिक सेंसर्स की मदद से अब हर उल्लंघन पर नजर रखी जाएगी। डिजिटल चालान के सबूतों को और सटीक बनाया जा रहा है ताकि कोई बच न सके।