बड़ा हेलीकॉप्टर हादसा: केदारनाथ धाम के पास क्रैश हुआ चॉपर, 7 लोगों की मौत, Video

हादसे की सूचना मिलते ही एनडीआरएफ (NDRF) और एसडीआरएफ (SDRF) की टीमें तुरंत मौके पर पहुँच गईं. अधिकारियों ने बताया कि दुर्घटनास्थल से हेलीकॉप्टर का मलबा और सभी शवों को बरामद कर लिया गया है. शवों को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है. उत्तराखंड के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर डॉ. वी. मुरुगेशन भी पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुँचे और हादसे की पुष्टि की.

हेलिकॉप्टर नोडल अधिकारी राहुल चौबे और जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी नंदन सिंह रजवार ने बताया कि इस दुखद हादसे की पहली सूचना नेपाली मूल की महिलाओं ने दी थी. ये महिलाएँ हादसे के समय गौरीकुंड के ऊपर घास काट रही थीं जब उन्होंने हेलीकॉप्टर को दुर्घटनाग्रस्त होते देखा और तुरंत पुलिस को फोन कर जानकारी दी. मृतकों में एक बच्ची भी बताई जा रही है. जानकारी के अनुसार हेलीकॉप्टर गौरी माई खर्क से ऊपर जंगल में गिरा था. इस हादसे में बीकेटीसी (बद्रीनाथ-केदारनाथ मंदिर समिति) के कर्मचारी विक्रम सिंह रावत की भी मौत होने की खबर है.

📢 Tragedy strikes near Kedarnath.

~ A helicopter crashed close to Gaurikund, killing all 7 onboard, including a child.



2025 is full of Sad news 🙏🏼pic.twitter.com/CbheTes1ZM — The Analyzer (News Updates🗞️) (@Indian_Analyzer) June 15, 2025