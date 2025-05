इंडस्ट्री में शोक की लहर, मशहूर फोटोग्राफर-एक्टर का 53 की उम्र में दिल का दौरा पड़ने से निधन

नेशनल डेस्क: मनोरंजन और फोटोग्राफी की दुनिया से एक बेहद दुखद खबर आई है। पिक्सेल विलेज के संस्थापक, जाने-माने मलयालम फोटोग्राफर और अभिनेता राधाकृष्णन चाक्यत का 23 मई 2025 को निधन हो गया। 53 वर्षीय चाक्यत ने मलयालम फिल्म इंडस्ट्री और फोटोग्राफी के क्षेत्र में अपनी एक अलग पहचान बनाई थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक, उनका निधन दिल का दौरा पड़ने से हुआ।

राधाकृष्णन चाक्यत ने अपनी गहरी नज़र और भावनाओं से भरी फोटोग्राफी के जरिए एक पूरी पीढ़ी को प्रेरित किया। वह न सिर्फ कैमरे के पीछे एक मास्टर थे, बल्कि स्क्रीन पर भी अपनी मौजूदगी से दर्शकों का दिल जीतते थे। फिल्म ‘चार्ली’ में उनके अभिनय को काफी सराहा गया, लेकिन असली प्रसिद्धि उन्हें उनकी फोटोग्राफिक कला और शिक्षा के लिए मिली।

Heartbroken by the passing of Radhakrishnan sir, a legend in the Indian photography space.



As a photography enthusiast, I admired his charismatic, educational work on Pixel Viilage.



His legacy will live on through his work, which inspired & educated so many of us.



RIP 💐 pic.twitter.com/mcxsc67ii1 — Harinarayanan p c (@harinarayananpc) May 23, 2025