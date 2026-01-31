Main Menu

सिर्फ 400 मीटर का सफर, 18 हजार का बिल! अमेरिकी महिला से ठगी करने वाला टैक्सी ड्राइवर गिरफ्तार

31 Jan, 2026

mumbai taxi driver arrested for tourist scam

मुंबई पुलिस ने एक टैक्सी चालक को विदेशी पर्यटक से धोखाधड़ी के गंभीर आरोप में गिरफ्तार किया है।

नेशनल डेस्क: मुंबई पुलिस ने एक टैक्सी चालक को विदेशी पर्यटक से धोखाधड़ी के गंभीर आरोप में गिरफ्तार किया है। आरोप है कि चालक ने छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास महज 400 मीटर की दूरी तय कराने के लिए एक अमेरिकी महिला पर्यटक से 18,000 रुपये वसूल लिए। यह मामला सामने आने के बाद सोशल मीडिया से लेकर प्रशासन तक हलचल मच गई।

कैसे हुई ठगी?

यह घटना 12 जनवरी 2026 की है। अमेरिका की नागरिक अर्जेंटीना एरियानो मुंबई पहुंचीं और एयरपोर्ट से अंधेरी ईस्ट स्थित हिल्टन होटल जाने के लिए टैक्सी ली। टैक्सी चालक देशराज यादव (50) और उसका एक साथी उन्हें सीधे होटल ले जाने के बजाय अंधेरी इलाके में करीब 20 मिनट तक घुमाते रहे। इसके बाद उसी क्षेत्र में वापस लाकर होटल के पास उतार दिया गया और उनसे 18,000 रुपये का भारी किराया वसूल लिया गया। हकीकत यह थी कि होटल एयरपोर्ट से मात्र 400 मीटर की दूरी पर था।

सोशल मीडिया पोस्ट से खुला मामला

पीड़िता ने अपने साथ हुई इस घटना को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (पूर्व में ट्विटर) पर साझा किया। उन्होंने टैक्सी का रजिस्ट्रेशन नंबर MH 01 BD 5405 भी पोस्ट में बताया। महिला ने लिखा कि ड्राइवर और उसके साथी ने उन्हें अनजान जगहों पर घुमाया, मोटी रकम ली और फिर बेहद कम दूरी पर होटल छोड़ दिया। यह पोस्ट तेजी से वायरल हुई और इसे 1.15 लाख से ज्यादा बार देखा गया।

पुलिस की तेज कार्रवाई

हालांकि पुलिस का पीड़िता से सीधा संपर्क नहीं हो सका, लेकिन सहार पुलिस ने सोशल मीडिया पोस्ट को आधार बनाकर स्वतः संज्ञान लिया। 27 जनवरी को FIR दर्ज की गई और महज तीन घंटे के भीतर देशराज यादव को गिरफ्तार कर लिया गया। वाहन नंबर के जरिए आरोपी की पहचान की गई।

पुलिस के मुताबिक, आरोपी के साथी तौफीक शेख की तलाश जारी है। टैक्सी को जब्त कर लिया गया है और ड्राइवर का लाइसेंस रद्द करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की संबंधित धाराओं में मामला दर्ज किया गया है और वह फिलहाल पुलिस हिरासत में है।

पर्यटन छवि पर सवाल

यह घटना मुंबई जैसे अंतरराष्ट्रीय शहर में पर्यटकों की सुरक्षा और टैक्सी सेवाओं की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े करती है। हालांकि, पुलिस की त्वरित कार्रवाई को लेकर आम लोगों और सोशल मीडिया यूजर्स ने सराहना भी की है।

