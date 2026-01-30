Main Menu

Wrongly Toll Tax: 18 लाख लोगों से गलत तरीके से वसूला गया टोल, FASTag की यह गड़बड़ी जानकर रह जाएंगे हैरान

30 Jan, 2026

सोचिए, आपकी कार गैरेज में खड़ी है और आप परिवार के साथ चाय पी रहे हैं, तभी अचानक फोन की घंटी बजती है और पता चलता है कि आपके FASTag से टोल टैक्स कट गया। यह किसी फिल्म का सीन नहीं, बल्कि साल 2025 की एक कड़वी हकीकत है जिसे खुद सरकार ने स्वीकार किया है।...

नेशनल डेस्क:  सोचिए, आपकी कार गैरेज में खड़ी है और आप परिवार के साथ चाय पी रहे हैं, तभी अचानक फोन की घंटी बजती है और पता चलता है कि आपके FASTag से टोल टैक्स कट गया। यह किसी फिल्म का सीन नहीं, बल्कि साल 2025 की एक कड़वी हकीकत है जिसे खुद सरकार ने स्वीकार किया है। तकनीक की इस चूक ने लाखों वाहन मालिकों की जेब पर डाका डाला, जिसके बाद अब सिस्टम को सुधारने की कवायद शुरू हो गई है।

घर बैठे ही कट गया टोल
NHAI की रिपोर्ट के मुताबिक, जनवरी से दिसंबर 2025 के बीच लगभग 18 लाख FASTag लेन-देन ऐसे रहे, जिनमें वाहन वास्तव में टोल प्लाजा तक नहीं पहुंचे थे। इनमें करीब 35 फीसदी मामलों में गाड़ियों ने टोल प्लाजा तक का सफर ही तय नहीं किया था, फिर भी पैसे कट गए।

सबसे बड़ी वजह: मैनुअल एंट्री
विश्लेषण से पता चला कि गलत कटौती का मुख्य कारण Toll Plaza पर की जाने वाली मैनुअल एंट्री है। जब तकनीकी खराबी के कारण ऑटोमैटिक FASTag सिस्टम काम नहीं करता, तो टोल कर्मचारी वाहन नंबर खुद दर्ज करते हैं। इस दौरान नंबर गलत दर्ज होने से किसी अन्य वाहन के FASTag से पैसा कट जाता है।

लोकसभा में स्वीकार किया गया मुद्दा
केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने लोकसभा में बताया कि 2025 में NPCI ने 17.6 लाख ऐसे मामले पहचाने, जिनमें गलती से टोल कटने के बाद रिफंड किया गया। कुल लेन-देन की संख्या 464 करोड़ थी। प्रतिशत कम (0.03%) दिखता है, लेकिन सरकार इसे गंभीर समस्या मान रही है।

मैनुअल एंट्री का अंत नज़दीक
बार-बार बढ़ती शिकायतों को देखते हुए सरकार अब टोल प्लाजा पर वाहन नंबर की मैनुअल एंट्री पूरी तरह खत्म करने की योजना बना रही है। इससे न केवल गलत कटौती पर लगाम लगेगा, बल्कि आम लोगों की परेशानी भी काफी हद तक कम होगी।

FASTag से समय और कमाई दोनों बढ़ी
हालांकि गलत कटौती की घटनाओं ने चिंता बढ़ाई है, FASTag ने टोल प्लाजा पर लगने वाले समय को पहले के औसत 12.2 मिनट से घटाकर केवल 40 सेकंड कर दिया है। वित्त वर्ष 2025-26 की पहली तीन तिमाहियों में टोल कलेक्शन 50,195 करोड़ रुपये दर्ज किया गया।

गलत कटौती से बचने के उपाय:-
-FASTag अलर्ट सेट करें।
-बैंक के FASTag ऐप या पोर्टल पर ट्रांजैक्शन और लो-बैलेंस SMS अलर्ट चालू करें।
-बैलेंस की जांच के लिए (+91-8884333331) पर मिस्ड कॉल दें।
-सुनिश्चित करें कि आपका मोबाइल नंबर सही तरीके से लिंक हो, ताकि हर कटौती की जानकारी तुरंत मिल सके।

