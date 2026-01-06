Main Menu

Aadhaar PVC Card Fee: PVC Aadhar Card बनवाना हुआ महंगा, 50 रुपए नहीं देने होंगे इतने पैसे, जानिए इसे बनवाने का पूरा प्रोसेस

Edited By Updated: 06 Jan, 2026 04:55 PM

now pvc aadhar card will be made for rs 75

नए साल की शुरुआत के साथ ही आधार कार्ड (Aadhaar Card) से जुड़ी सुविधाओं की फीस में बदलाव हुआ है। UIDAI ने आधार PVC कार्ड के लिए लगने वाली फीस में बढ़ोतरी कर दी है।

PVC Aadhar Card: नए साल की शुरुआत के साथ ही आधार कार्ड (Aadhaar Card) से जुड़ी सुविधाओं की फीस में बदलाव हुआ है। UIDAI ने आधार PVC कार्ड के लिए लगने वाली फीस में बढ़ोतरी कर दी है।

PunjabKesari

1 जनवरी से लागू हुए नए रेट

अगर आप अपने आधार कार्ड को एटीएम (ATM) जैसे दिखने वाले प्लास्टिक कार्ड में बदलवाना चाहते हैं, तो अब आपको अपनी जेब थोड़ी और ढीली करनी होगी।UIDAI ने आधार PVC कार्ड की रीप्रिंटिंग फीस को 50 रुपये से बढ़ाकर 75 रुपये कर दिया है।

फीस बढ़ाने की क्या है वजह?

UIDAI के अनुसार कार्ड बनाने में इस्तेमाल होने वाले मैटेरियल (पॉलीविनाइल क्लोराइड), हाई-टेक प्रिंटिंग तकनीक और डाक विभाग के माध्यम से सुरक्षित डिलीवरी (Speed Post) की लागत बढ़ने के कारण यह निर्णय लिया गया है। यह नई दरें 1 जनवरी 2026 से पूरे देश में प्रभावी हो गई हैं।

PunjabKesari

क्या हैं आधार PVC कार्ड की विशेषताएं

  • यह पानी से खराब नहीं होता और जल्दी टूटता-फटता नहीं है।
  • इसमें होलोग्राम, घोस्ट इमेज (धुंधली तस्वीर), माइक्रोटेक्स्ट और एक सुरक्षित QR कोड जैसे आधुनिक सुरक्षा फीचर्स होते हैं।
  • इसका साइज बिल्कुल आपके डेबिट या क्रेडिट कार्ड जैसा होता है, जिसे वॉलेट में रखना आसान है।

PVC कार्ड ऑर्डर करने की ऑनलाइन प्रक्रिया

  1. UIDAI की आधिकारिक वेबसाइट (uidai.gov.in) पर जाएं।
  2. 'Order Aadhaar PVC Card' पर क्लिक करें और अपना आधार नंबर व कैप्चा भरें।
  3. मोबाइल पर आए OTP को दर्ज करें।
  4. प्रीव्यू देखने के बाद ऑनलाइन भुगतान (UPI, नेट बैंकिंग या कार्ड) के जरिए 75 रुपये की फीस भरें।
  5. आवेदन के 5 दिनों के भीतर UIDAI इसे प्रिंट कर डाक विभाग को सौंप देगा, जो स्पीड पोस्ट के जरिए आपके पते पर पहुँच जाएगा।

 

