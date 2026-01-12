Main Menu

इंस्टाग्राम यूजर्स को क्यों आया पासवर्ड रीसेट ईमेल? कंपनी ने बताई असली वजह, जान लें सच्चाई

Edited By Updated: 12 Jan, 2026 05:30 PM

password reset email instagram explains technical glitch as the cause

दुनियाभर के लाखों इंस्टाग्राम यूजर्स को बिना रिक्वेस्ट के पासवर्ड रीसेट ईमेल मिले, जिससे डेटा लीक और हैकिंग की अफवाहें फैल गईं। इंस्टाग्राम ने स्पष्ट किया कि यह तकनीकी खामी (बग) के कारण हुआ और किसी अकाउंट में सेंध नहीं लगी। कंपनी ने समस्या को ठीक कर...

नेशनल डेस्कः दुनियाभर में लाखों इंस्टाग्राम यूजर्स पिछले कुछ दिनों से चौंक गए, जब उनके ईमेल इनबॉक्स में अचानक पासवर्ड रीसेट का मैसेज आया। ज्यादातर यूजर्स ने इस रिक्वेस्ट को कभी नहीं किया था, जिससे सोशल मीडिया पर डेटा लीक और साइबर अटैक को लेकर अफवाहें फैल गईं। अब इंस्टाग्राम ने स्थिति को स्पष्ट करते हुए कहा है कि यूजर्स के अकाउंट पूरी तरह सुरक्षित हैं।

बिना रिक्वेस्ट के ईमेल
इंस्टाग्राम ने स्पष्ट किया कि यह कोई हैकिंग या डेटा चोरी का मामला नहीं था। कंपनी के मुताबिक, तकनीकी खामी (बग) की वजह से यह समस्या हुई। एक बाहरी पार्टी ने इस बग का फायदा उठाकर पासवर्ड रीसेट रिक्वेस्ट ट्रिगर की। हालांकि, इंस्टाग्राम के इंटरनल सिस्टम पूरी तरह सुरक्षित रहे और किसी यूजर अकाउंट में सेंध नहीं लगी।

कई यूजर्स को एक साथ हजारों ईमेल आने के कारण लगा कि यह किसी बड़े साइबर अटैक का संकेत हो सकता है। कुछ लोगों ने इसे फिशिंग कैंपेन बताया, जिसमें स्कैमर्स फर्जी लिंक के जरिए निजी जानकारी चुराने की कोशिश कर सकते हैं।

फर्जी ईमेल और मैसेज
Malwarebytes की रिपोर्ट ने लोगों की चिंता बढ़ा दी। रिपोर्ट के मुताबिक, करीब 1.7 करोड़ इंस्टाग्राम अकाउंट्स की संवेदनशील जानकारी — जैसे यूजरनेम, फोन नंबर, ईमेल आईडी और एड्रेस — साइबर अपराधियों के हाथ लग चुकी है। इसी डेटा का इस्तेमाल फर्जी ईमेल और मैसेज भेजने के लिए किया जा रहा है।

इंस्टाग्राम की कहा
इंस्टाग्राम ने X (पूर्व में ट्विटर) पर बयान जारी कर कहा कि तकनीकी समस्या को ठीक कर दिया गया है। कंपनी ने दोहराया कि उसके सिस्टम में कोई ब्रीच नहीं हुआ है और यूजर्स के अकाउंट पूरी तरह सुरक्षित हैं। साथ ही, जिन लोगों ने खुद पासवर्ड रीसेट की रिक्वेस्ट नहीं की थी, वे ऐसे ईमेल को नजरअंदाज कर सकते हैं।

यूजर्स अपने अकाउंट को सुरक्षित कैसे रखें?

- टू-फैक्टर ऑथेंटिकेशन (2FA) चालू करें।

- समय-समय पर अपने अकाउंट के लॉग-इन डिवाइस चेक करें।

- खुद पासवर्ड रीसेट का अनुरोध न किया हो तो ईमेल में दिए गए लिंक पर क्लिक न करें।

