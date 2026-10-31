भारत ने पोलैंड को दिया G20 में समर्थन का भरोसा, विदेश मंत्री सिकोरस्की बोले-"PM मोदी आपके आभारी हैं"

जी-20 की स्थायी सदस्यता के लिए पोलैंड की दावेदारी को भारत का समर्थन मिला है। पोलैंड के विदेश मंत्री रadosław सिकोरस्की ने प्रधानमंत्री मोदी का आभार जताया। अमेरिका ने भी सदस्यता के समर्थन में प्रस्ताव पेश किया है। भारत-पोलैंड के बीच व्यापार, रक्षा और...

Warsaw:पोलैंड की G-20 में स्थायी सदस्यता हासिल करने की कोशिश को भारत का समर्थन मिला है। पोलैंड के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री रadosław सिकोरस्की ने शुक्रवार को भारत के समर्थन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया। अमेरिका के अटलांटा में जी-20 विदेश मंत्रियों की बैठक से इतर पत्रकारों से बातचीत में सिकोरस्की ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में भारत आए पोलैंड के प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क को इस प्रस्ताव पर भारत के समर्थन का भरोसा दिया था। उन्होंने कहा, ''प्रधानमंत्री मोदी ने कुछ दिन पहले भारत में हमारे प्रधानमंत्री का स्वागत करते हुए पोलैंड की सदस्यता के लिए भारत के समर्थन का भरोसा दिया। इसके लिए हम आभारी हैं।''

सिकोरस्की ने बताया कि अमेरिका ने पोलैंड को जी-20 का स्थायी सदस्य बनाने के लिए प्रस्ताव पेश किया है। वह भारत समेत दूसरे देशों के प्रतिनिधियों से भी इस प्रस्ताव का समर्थन करने की अपील कर रहे हैं। उन्होंने विदेश मंत्री एस. जयशंकर के साथ अपने पुराने और सकारात्मक संबंधों का भी उल्लेख किया। पोलैंड के विदेश मंत्री ने जी-20 के विस्तार में भारत की भूमिका की तारीफ की। उन्होंने याद दिलाया कि भारत की अध्यक्षता के दौरान अफ्रीकी संघ को समूह का स्थायी सदस्य बनाया गया था। यह जी-20 का पहला औपचारिक विस्तार था।

पोलैंड के प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क ने 21 से 23 अक्टूबर तक भारत का दौरा किया था। 22 अक्टूबर को उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात कर व्यापार, रक्षा, निवेश, नई तकनीक, नवीकरणीय ऊर्जा और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में सहयोग पर चर्चा की। इस दौरान उनके साथ करीब 100 कंपनियों का कारोबारी प्रतिनिधिमंडल भी आया था। नई दिल्ली और बेंगलुरु में भारत-पोलैंड व्यापार मंच की बैठकें भी हुईं। सिकोरस्की ने भारत और यूरोपीय संघ के बीच मुक्त व्यापार समझौते की बातचीत में तेजी आने पर भी खुशी जताई। उन्होंने उम्मीद जताई कि यह समझौता जल्द लागू होगा और दोनों पक्षों को इसका लाभ मिलेगा।



