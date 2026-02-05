Post Office Scheme: पोस्ट ऑफिस RD से बनें लखपति! रोज़ 333 रुपये बचाकर बनाएं ₹17 लाख का फंड

अगर आप जोखिम मुक्त निवेश की तलाश में हैं और चाहते हैं कि आपकी मेहनत की कमाई पर सरकार की गारंटी हो, तो भारतीय डाक विभाग (Post Office) की रेकरिंग डिपॉजिट (RD) स्कीम आपके लिए गेम-चेंजर साबित हो सकती है। अक्सर लोग शेयर बाजार के उतार-चढ़ाव से डरते हैं,...

नेशनल डेस्क: अगर आप जोखिम मुक्त निवेश की तलाश में हैं और चाहते हैं कि आपकी मेहनत की कमाई पर सरकार की गारंटी हो, तो भारतीय डाक विभाग (Post Office) की रेकरिंग डिपॉजिट (RD) स्कीम आपके लिए गेम-चेंजर साबित हो सकती है। अक्सर लोग शेयर बाजार के उतार-चढ़ाव से डरते हैं, लेकिन पोस्ट ऑफिस की यह योजना आपको बिना किसी टेंशन के लखपति बनने का मौका दे रही है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि आप महज अपनी रोजाना की चाय-पानी के खर्च जितनी बचत करके लाखों का फंड खड़ा कर सकते हैं।

निवेश छोटा, रिटर्न बेमिसाल

पोस्ट ऑफिस की RD स्कीम फिलहाल 6.7% की आकर्षक ब्याज दर ऑफर कर रही है। इसमें निवेश की शुरुआत करना बेहद आसान है; आप मात्र 100 रुपये से भी अपना खाता खुलवा सकते हैं। यह स्कीम मुख्य रूप से 5 साल के लिए होती है, लेकिन असली जादू तब शुरू होता है जब आप इसे अगले 5 साल के लिए और बढ़ा देते हैं। यानी 10 साल का धैर्य आपको ब्याज के रूप में एक मोटी रकम दिला सकता है।

ब्याज से ₹5 लाख कमाने का गणित

मान लीजिए, आप हर दिन करीब 333 रुपये बचाने का संकल्प लेते हैं। इस हिसाब से महीने का निवेश ₹10,000 बनता है।

पहले 5 साल: आपकी कुल जमा राशि ₹6 लाख होगी, जिस पर आपको ₹1.13 लाख से ज्यादा का ब्याज मिलेगा।

अगले 5 साल (विस्तार): यदि आप इसी निवेश को 5 साल और जारी रखते हैं, तो 10 साल पूरे होने पर आपकी कुल जमा पूंजी ₹12 लाख हो जाएगी। लेकिन कमाल की बात यह है कि इस दौरान आपको मिलने वाला कुल ब्याज ₹5,08,546 तक पहुंच जाएगा।

कुल मैच्योरिटी: 10 साल बाद आपके हाथ में लगभग ₹17.08 लाख की भारी-भरकम राशि होगी।

जरूरत पड़ने पर लोन की भी सुविधा

इस स्कीम की एक और बड़ी खूबी इसका 'लोन बेनेफिट' है। अगर आपको अचानक पैसों की जरूरत पड़ती है, तो खाता खोलने के एक साल बाद आप अपनी जमा राशि का 50% तक लोन ले सकते हैं। खास बात यह है कि इस लोन पर ब्याज दर बेहद कम (सिर्फ 2%) रहती है। साथ ही, इसमें नॉमिनी की सुविधा और 3 साल बाद समय से पहले खाता बंद करने का विकल्प भी मिलता है, जो इसे निवेश का एक लचीला और सुरक्षित माध्यम बनाता है।