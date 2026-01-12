Heavy Rain Warning: आने वाले अगले कई घंटों तक होगी ताबड़तोड़ बारिश, इन राज्यों में बदलेगा मौसम का मिजाज, पड़ेंगी बर्फीली बौछारें

Main Menu

12 Jan, 2026 12:49 PM

snowfall in north india and heavy rain alert in south

Heavy Rain Warning : साल 2025 में रिकॉर्डतोड़ मानसून के बाद अब 2026 की शुरुआत भी मौसम के कड़े तेवरों के साथ हो रही है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने देश के कई हिस्सों में अगले 48 घंटों के लिए भारी बारिश और बर्फबारी का अलर्ट जारी किया है। एक तरफ जहां उत्तर भारत शीतलहर की चपेट में है वहीं दूसरी तरफ दक्षिण भारत के राज्यों में बादल जमकर बरसने को तैयार हैं।

दक्षिण भारत: तमिलनाडु और केरल में येलो अलर्ट

मानसून के विदा होने के बाद भी दक्षिण भारतीय राज्यों में बारिश का सिलसिला थम नहीं रहा है। आईएमडी के ताजा बुलेटिन के अनुसार:

उत्तर भारत: पहाड़ों पर बर्फबारी और मैदानों में बौछारें

उत्तर भारत में ठंड के बीच अब आसमान से आफत बरसने वाली है। पहाड़ों पर बर्फबारी से मैदानी इलाकों में ठिठुरन और बढ़ेगी:

  • हिमाचल और उत्तराखंड: अगले 48 घंटों में इन दोनों राज्यों के ऊपरी इलाकों में भारी बर्फबारी और निचले इलाकों में बारिश का अनुमान है। पर्यटकों को ऊंचाई वाले क्षेत्रों में जाने से बचने की सलाह दी गई है।

  • जम्मू-कश्मीर और लद्दाख: यहां भी बर्फबारी और बारिश का दोहरा अलर्ट जारी किया गया है जिससे तापमान में भारी गिरावट दर्ज की जा सकती है।

इन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में भी होगी बारिश

मौसम विभाग ने दक्षिण और उत्तर के अलावा अन्य समुद्री और तटवर्ती इलाकों के लिए भी चेतावनी जारी की है। पुडुचेरी, कराईकल, यनम और माहे में जोरदार बारिश की संभावना है। लक्षद्वीप और अंडमान-निकोबार द्वीप समूह में भी अगले दो दिनों तक बादल बरसेंगे। रायलसीमा क्षेत्र में भी आंधी के साथ बारिश का अलर्ट है।

