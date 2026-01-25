IMD Heavy Rain Alert: आने वाले दो दिनों में भारी बारिश मचाएगी तेज तांडव, IMD ने इस राज्य में किया हाई अलर्ट जारी

Edited By Rohini Oberoi, Updated: 25 Jan, 2026 11:30 AM

नेशनल डेस्क। उत्तर प्रदेश में कुदरत लुका-छिपी का खेल खेल रही है। गणतंत्र दिवस के जश्न के बीच मौसम विभाग ने यूपी के वासियों के लिए एक राहत भरी और एक चेतावनी वाली खबर साझा की है। 25 और 26 जनवरी को जहां आसमान साफ रहने की उम्मीद है वहीं 27 जनवरी से एक शक्तिशाली पश्चिमी विक्षोभ (Western Disturbance) राज्य में दस्तक देने वाला है। यहां पढ़ें आपके शहर के मौसम का पूरा हाल:

25 और 26 जनवरी: धूप के साथ मनेगा जश्न

आज और कल यानी गणतंत्र दिवस पर मौसम पूरी तरह मेहरबान रहेगा। लखनऊ, नोएडा, वाराणसी और कानपुर समेत राज्य के अधिकांश जिलों में धूप खिली रहेगी। दिन का अधिकतम तापमान 28°C तक जा सकता है जबकि न्यूनतम तापमान 8°C से 9°C के आसपास रहेगा। सुबह के वक्त लखनऊ और नोएडा जैसे इलाकों में हल्का कोहरा दिख सकता है लेकिन सूरज निकलते ही गलन कम हो जाएगी।

27 जनवरी से यू-टर्न: 40 जिलों में बारिश का अलर्ट

मौसम विभाग (IMD) के अनुसार 26 जनवरी की रात से एक नया पश्चिमी विक्षोभ उत्तर-पश्चिम भारत में प्रवेश करेगा जिसका असर 27 तारीख से दिखने लगेगा। सोमवार से यूपी के 40 से अधिक जिलों में घने बादल छा जाएंगे।बारिश के साथ 30 से 40 किमी/घंटा की रफ्तार से बर्फीली हवाएं चलेंगी जो गलन को फिर से बढ़ा देंगी। लखनऊ, नोएडा, गाजियाबाद से लेकर प्रयागराज तक बादलों की आवाजाही और हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है।

प्रमुख शहरों का हाल

शहर/क्षेत्र 25-26 जनवरी का हाल 27 जनवरी की स्थिति लखनऊ सुबह कोहरा, दिन में साफ धूप बादल छाएंगे और हल्की बारिश नोएडा/NCR सुहावना मौसम, खिली धूप गरज के साथ बूंदाबांदी संभव सहारनपुर/मेरठ आसमान पूरी तरह साफ तेज हवाओं के साथ बरसात वाराणसी/अयोध्या मौसम सामान्य और गर्म आंशिक तौर पर बादल छाएंगे

खेती और सेहत पर असर

मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि अचानक होने वाली यह बारिश फसलों के लिए 'पाला' (Frost) जैसी स्थिति पैदा कर सकती है। वहीं तापमान में उतार-चढ़ाव से वायरल बीमारियों का खतरा भी बढ़ सकता है। लोगों को सलाह दी गई है कि 27 तारीख से गर्म कपड़ों का फिर से सहारा लें।