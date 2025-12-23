Main Menu

इन चार देशों ने भारतीयों के लिए वीजा नियमों में किए ये बड़े फैसले, जानें इसके पीछे की असल वजह

Edited By Updated: 23 Dec, 2025 01:13 PM

these 4 countries have made major changes to visa rules for indians

चार देशों ने भारतीय नागरिकों के लिए वीजा नीतियों में अहम बदलाव किए हैं। चीन ने ऑनलाइन वीजा आवेदन प्रक्रिया को आसान बनाया है, जबकि न्यूजीलैंड ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (FTA) के तहत भारतीय प्रोफेशनल्स और छात्रों के लिए वर्क वीजा और स्टडी-टू-वर्क अवसर...

नेशनल डेस्क : भारतीय नागरिकों के लिए चार देशों ने वीजा से जुड़े अहम फैसले लिए हैं। इनमें कुछ फैसले राहत देने वाले हैं, जबकि कुछ से मुश्किलें बढ़ सकती हैं। चीन और न्यूजीलैंड के फैसले भारतीयों के लिए सकारात्मक माने जा रहे हैं, वहीं अमेरिका ने वीजा नियमों को सख्त किया है। इसके अलावा भारत के साथ बढ़ते तनाव के बीच बांग्लादेश ने भी बड़ा कदम उठाया है।

बांग्लादेश ने वीजा सेवाएं निलंबित कीं

सबसे पहले बांग्लादेश की बात करें तो उसने भारतीय नागरिकों के लिए वीजा सेवाएं अस्थायी रूप से बंद कर दी हैं। नई दिल्ली स्थित बांग्लादेश उच्चायोग और त्रिपुरा में उसके मिशन में वीजा सेवाओं को निलंबित किया गया है। यह फैसला भारत-बांग्लादेश के बीच मौजूदा कूटनीतिक तनाव के बीच लिया गया है। बांग्लादेश ने यह कदम भारत की नीति के अनुरूप उठाया है।

चीन ने वीजा प्रक्रिया को आसान बनाया

चीन ने भारतीयों के लिए वीजा प्रक्रिया को पहले के मुकाबले काफी आसान कर दिया है। चीन ने नया ऑनलाइन वीजा आवेदन सिस्टम शुरू किया है, जिससे अब कागजी दस्तावेजों की जरूरत काफी कम हो गई है। इस नई सुविधा के जरिए भारतीय नागरिक घर बैठे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। चीनी दूतावास ने पहले ही जानकारी दी थी कि यह ऑनलाइन वीजा सिस्टम 22 दिसंबर से लागू हो जाएगा।

न्यूजीलैंड ने खोले नए अवसर

न्यूजीलैंड ने भी भारतीय नागरिकों को बड़ी राहत दी है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच हुए Free Trade Agreement (FTA) के तहत भारतीय प्रोफेशनल्स और छात्रों के लिए नए अवसर खुलेंगे। इस समझौते के तहत एक नया टेम्पररी एम्प्लॉयमेंट वीजा शुरू किया जाएगा, जिसके जरिए एक समय में 5,000 भारतीय प्रोफेशनल्स न्यूजीलैंड में रहकर काम कर सकेंगे। IT, इंजीनियरिंग, हेल्थकेयर, शिक्षा और कंस्ट्रक्शन जैसे क्षेत्रों में हर साल बड़ी संख्या में टेम्पररी वर्क वीजा जारी किए जाएंगे।

FTA में 18 से 30 साल के युवाओं के लिए 12 महीने का वर्किंग हॉलिडे वीजा भी शामिल है। इसके अलावा भारतीय छात्रों को पढ़ाई के दौरान हर हफ्ते 20 घंटे तक काम करने की अनुमति मिलेगी, जिससे उन्हें पढ़ाई के साथ-साथ रोजगार का अनुभव भी मिलेगा।

अमेरिका ने H1B वीजा नियम सख्त किए

अमेरिका ने भारतीयों के लिए मुश्किलें बढ़ा दी हैं। अमेरिका ने H1B वीजा नियमों को सख्त करते हुए सोशल मीडिया जांच को अनिवार्य कर दिया है। इसके चलते कई वीजा इंटरव्यू में देरी हो रही है। 15 से 26 दिसंबर के बीच बड़ी संख्या में H1B वीजा इंटरव्यू रद्द कर दिए गए हैं, जिससे हजारों हाई-स्किल्ड भारतीय प्रोफेशनल्स प्रभावित हुए हैं।

अमेरिकी अधिकारियों के अनुसार, नई जांच प्रक्रिया के तहत यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि कोई भी आवेदक अमेरिका की राष्ट्रीय या सार्वजनिक सुरक्षा के लिए खतरा न बने। इस वजह से वीजा अप्रूवल प्रक्रिया में देरी हो सकती है और भारतीय आवेदकों को अमेरिका लौटने में अधिक समय लग सकता है।

 


 

