हैरान कर देगी ये दास्तां: जिस कैंसर का नाम सुनकर रूह कांप जाए, उसे इस शख्स ने 5 बार हराकर रचा इतिहास!

Edited By Updated: 21 Jan, 2026 04:42 PM

this story will amaze you this man made history by defeating the very cancer

नेशनल डेस्क: अमेरिका के नॉर्थ कैरोलाइना राज्य में रहने वाले एक व्यक्ति ने जानलेवा बीमारी कैंसर को पांच बार मात देकर मिसाल कायम की है। जॉनस्टन काउंटी के रहने वाले डेविड पेनी न सिर्फ कैंसर सर्वाइवर हैं, बल्कि अब अपने अनुभव के जरिए लोगों को समय रहते जांच और जागरूकता का महत्व भी समझा रहे हैं। डेविड और उनकी पत्नी पैट पेनी की शादी को 51 साल से अधिक हो चुके हैं।

सेना और फायरफाइटर रह चुके हैं डेविड
डेविड पेनी पहले सेना में सेवा दे चुके हैं और बाद में फायरफाइटर के रूप में भी काम किया। अपने जीवन में वह अब तक पांच बार कैंसर से जूझ चुके हैं। इनमें नॉन-हॉजकिन्स लिंफोमा, सारकोमा और हाल ही में पुरुषों में होने वाला दुर्लभ ब्रेस्ट कैंसर भी शामिल है। रिपोर्ट के मुताबिक, पुरुषों में ब्रेस्ट कैंसर के मामले बेहद कम होते हैं और यह कुल मामलों का लगभग 1 प्रतिशत ही होता है।

30 साल की उम्र में बचना मुश्किल माना गया था
डेविड की पत्नी पैट पेनी बताती हैं कि जब उनके पति को 30 साल की उम्र में कैंसर हुआ था, तब डॉक्टरों को उनके बचने की उम्मीद कम थी। बावजूद इसके, डेविड ने असाधारण साहस और दृढ़ संकल्प के साथ हर बार बीमारी को हराया। पैट उन्हें प्यार से “एवर-रेडी बनी” कहती हैं, क्योंकि वह हमेशा सक्रिय और ऊर्जा से भरे रहते हैं।

खुद जांच से चला ब्रेस्ट कैंसर का पता
डेविड को अपने हालिया कैंसर का पता 2025 की वसंत ऋतु में चला, जब वह खुद की नियमित जांच कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने अपने सीने में एक छोटी-सी गांठ महसूस की, जो उन्हें असामान्य लगी। अगले ही सप्ताह उनकी लम्पेक्टॉमी (गांठ निकालने की सर्जरी) की गई। फिलहाल उनकी सभी जांच रिपोर्ट सामान्य हैं और वह स्वस्थ हैं।

समय पर जांच से मिली जीत
डेविड की पत्नी पैट पेनी खुद भी कैंसर सर्वाइवर हैं। उन्हें 2009 में 56 वर्ष की उम्र में एक नियमित मैमोग्राम के दौरान ब्रेस्ट कैंसर का पता चला था। पैट के अनुसार, समय पर जांच न होती तो शायद उनकी जान नहीं बच पाती, क्योंकि कैंसर शरीर के भीतर गहराई तक फैल चुका था।

अब दूसरों को कर रहे हैं जागरूक
आज डेविड और पैट दोनों अमेरिकन कैंसर सोसाइटी के लिए वॉलंटियर के रूप में काम कर रहे हैं। वे सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी कहानी साझा कर लोगों को अपने शरीर के प्रति सतर्क रहने और नियमित स्वास्थ्य जांच कराने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। डेविड का कहना है, “आपके शरीर को आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। अगर कुछ भी असामान्य लगे, तो उसे नजरअंदाज न करें और जांच में देरी न करें।”
 

