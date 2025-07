हिमालय के आसमान में दिखी थी चमत्कारी लाल रोशनी, अब 3 साल बाद वैज्ञानिकों ने खोला राज

नेशनल डेस्क : साल 2022 में हिमालय के आसमान में एक अद्भुत नज़ारा देखने को मिला था। 19 मई 2022 को दो चीनी Astrophotographers, एंजेल एन और शुचांग डोंग ने दक्षिणी तिब्बती पठार के ऊपर पवित्र पुमोयोंगचुओ झील के पास आकाश में 105 चमकते लाल खंभों जैसी रोशनियों को कैमरे में कैद किया था। इस रहस्य ने उस वक्त सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी थी। अब तीन साल की वैज्ञानिक रिसर्च के बाद इसका जवाब मिल गया है।

वैज्ञानिकों ने बताया कि यह चमकती हुई रोशनियां दरअसल एक विशेष प्रकार की बिजली की घटना थीं, जिन्हें 'Red Sprites' कहा जाता है। रेड स्प्राइट्स सामान्य बिजली से अलग होती हैं और ये बादलों के काफी ऊपर यानी 65 से 90 किलोमीटर की ऊंचाई पर दिखाई देती हैं। ये कुछ ही पलों के लिए नजर आती हैं और आमतौर पर लाल रंग की होती हैं, जिनका आकार तंबू जैसा या खंभों की तरह दिखता है। कभी-कभी इनके ऊपरी हिस्से में हरी रंग की रेखाएं भी दिखाई देती हैं। यह घटना इतनी दुर्लभ है कि अब तक केवल कुछ ही जगहों पर देखी गई है।

दोनों फोटोग्राफरों ने 105 रेड स्प्राइट्स के अलावा, 6 सेकेंडरी जेट्स और 4 'घोस्ट स्प्राइट्स' भी रिकॉर्ड किए। वैज्ञानिकों का कहना है कि एशिया में पहली बार घोस्ट स्प्राइट्स देखे गए हैं, जिससे यह घटना और भी खास हो जाती है।

A spectacular display of more than one hundred "red sprite" lightning events was captured above the Himalayas in Tibet. These rare, upward-shooting electrical discharges, occurring high above thunderstorms, were observed near Pumoyongcuo Lake on the southern Tibetan Plateau. pic.twitter.com/N4HUNZdP6W