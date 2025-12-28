Main Menu

Thyroid Alert: सावधान! सर्दियों में बढ़ सकती है थाइरॉइड की परेशानी, इन चीजों से रखें परहेज, डॉक्टर ने बताए बचाव के उपाय

28 Dec, 2025 04:23 PM

thyroid problems can worsen in winter avoid these foods

सर्दियों में थाइरॉइड मरीजों को अपनी डाइट और दिनचर्या पर विशेष ध्यान देने की जरूरत होती है। विशेषज्ञों के अनुसार इस मौसम में तली-भुनी, मीठी, जंक फूड और सोया उत्पादों से परहेज करना चाहिए। संतुलित आहार, नियमित दवाएं, हल्की एक्सरसाइज और पर्याप्त नींद से...

नेशनल डेस्कः सर्दियों के मौसम में थाइरॉइड से पीड़ित लोगों की परेशानियां बढ़ सकती हैं। ठंड के साथ सुस्ती, थकान और वजन बढ़ने जैसी समस्याएं आम हो जाती हैं। ऐसे में विशेषज्ञ सही खानपान और लाइफस्टाइल अपनाने की सलाह देते हैं। सर्दियों में लोग गरमागरम, तली-भुनी और मीठी चीजों का सेवन अधिक करने लगते हैं, जो थाइरॉइड मरीजों के लिए नुकसानदायक हो सकता है। गलत खानपान के कारण न सिर्फ लक्षण बढ़ते हैं, बल्कि कई बार दवाओं का असर भी कम हो जाता है।

सर्दियों में किन चीजों से करें परहेज

डॉ. अमित कुमार बताते हैं कि थाइरॉइड मरीजों को सर्दियों में ज्यादा तली-भुनी, मसालेदार और बाहर का जंक फूड खाने से बचना चाहिए। ये चीजें वजन बढ़ाने के साथ-साथ थकान और सुस्ती को भी बढ़ाती हैं।
सोया और सोया से बनी चीजों का अधिक सेवन थाइरॉइड हार्मोन के संतुलन को बिगाड़ सकता है। इसके अलावा पत्ता गोभी, फूल गोभी और ब्रोकली जैसी सब्जियां कच्ची अवस्था में ज्यादा मात्रा में लेने से भी परेशानी बढ़ सकती है। ज्यादा मीठा, मैदा और बेकरी प्रोडक्ट्स का सेवन नुकसानदायक माना जाता है। वहीं, सर्दियों में चाय और कॉफी का जरूरत से ज्यादा सेवन भी थाइरॉइड मरीजों के लिए सही नहीं है।

थाइरॉइड मरीजों के लिए फायदेमंद आहार

और ये भी पढ़े

सर्दियों में थाइरॉइड मरीजों को संतुलित और पोषक तत्वों से भरपूर आहार लेना चाहिए। गुनगुना दूध, दही और पनीर सीमित मात्रा में शरीर को मजबूती देते हैं। हरी सब्जियां, मौसमी फल और साबुत अनाज से जरूरी पोषक तत्व मिलते हैं। बादाम, अखरोट और अलसी जैसे नट्स और बीज शरीर को ऊर्जा देते हैं और ठंड से बचाने में मदद करते हैं। पर्याप्त प्रोटीन लेने से थकान कम होती है और शरीर सक्रिय बना रहता है।

इन बातों का भी रखें खास ध्यान

- दवाएं रोज तय समय पर लें।

- ठंड में शरीर को अच्छी तरह ढककर रखें।

- रोज हल्की एक्सरसाइज या योग करें।

- पूरी और गहरी नींद लें।

- तनाव से बचने की कोशिश करें।

- समय-समय पर थाइरॉइड की जांच कराते रहें।

 

