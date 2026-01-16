Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking




    1. Hindi News
    2. National
    3. | IMD Rainfall Alert: इन राज्यों में आसमान से बरसेगी आफत! 16 से 20 जनवरी तक जोरदार बारिश का अलर्ट जारी, पड़ेगी कड़ाके की ठंड

IMD Rainfall Alert: इन राज्यों में आसमान से बरसेगी आफत! 16 से 20 जनवरी तक जोरदार बारिश का अलर्ट जारी, पड़ेगी कड़ाके की ठंड

Edited By Updated: 16 Jan, 2026 09:16 AM

weather to change again in north india rain alert from january 16 to 20

मकर संक्रांति बीतने के बाद उत्तर भारत के लोगों को उम्मीद थी कि ठंड कम होगी लेकिन मौसम विभाग (IMD) की ताजा भविष्यवाणी ने चिंता बढ़ा दी है। हिमालयी क्षेत्रों में एक नया पश्चिमी विक्षोभ (Western Disturbance) सक्रिय हो रहा है जिसके प्रभाव से दिल्ली,...

IMD Rainfall Alert: मकर संक्रांति बीतने के बाद उत्तर भारत के लोगों को उम्मीद थी कि ठंड कम होगी लेकिन मौसम विभाग (IMD) की ताजा भविष्यवाणी ने चिंता बढ़ा दी है। हिमालयी क्षेत्रों में एक नया पश्चिमी विक्षोभ (Western Disturbance) सक्रिय हो रहा है जिसके प्रभाव से दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और यूपी सहित कई राज्यों में बारिश और पहाड़ों पर भारी बर्फबारी होने वाली है।

PunjabKesari

पहाड़ों पर भारी हिमपात और मैदानों में बारिश

मौसम विभाग द्वारा जारी दो सप्ताह के पूर्वानुमान के अनुसार 16 से 20 जनवरी के बीच मौसम का मिजाज कुछ इस तरह रहेगा:

PunjabKesari

तापमान में उतार-चढ़ाव और शीतलहर

अगले कुछ दिनों में तापमान के ग्राफ में भी बदलाव देखने को मिलेगा। अगले 4 दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हो सकती है जिससे रात की कड़ाके की ठंड से हल्की राहत मिलेगी। 16 जनवरी को दिल्ली, पंजाब और हरियाणा के कुछ इलाकों में गंभीर शीतलहर (Severe Cold Wave) की स्थिति बनी रहेगी। छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार और ओडिशा के तटीय क्षेत्रों में भी शीतलहर चलने की आशंका है।

PunjabKesari

जनवरी के आखिरी हफ्ते (22-28 जनवरी) का पूर्वानुमान

ठंड का यह सिलसिला यहीं नहीं थमेगा। जनवरी के अंतिम सप्ताह में भी राहत मिलने के आसार कम हैं। 22 से 28 जनवरी के बीच हिमालयी क्षेत्रों में सामान्य से अधिक बर्फबारी होने की संभावना है। मैदानों के कई हिस्सों में महीने के आखिर तक बारिश का दौर जारी रह सकता है जिससे नमी और ठिठुरन बनी रहेगी।

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!