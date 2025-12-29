Snowfall Alert : नए साल पर हिमाचल और उत्तराखंड में बर्फबारी का धमाका, IMD ने जारी की तारीखें

Edited By Anu Malhotra,Updated: 29 Dec, 2025 09:22 AM
शिमला/देहरादून: जो पर्यटक अब तक सूखी पहाड़ियों को देख मायूस हो रहे थे, उनके लिए खुश होने का वक्त आ गया है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार, 30 दिसंबर की रात से पहाड़ों का मिजाज पूरी तरह बदलने वाला है। सक्रिय हो रहे पश्चिमी विक्षोभ के कारण उत्तर भारत के ऊंचे शिखरों पर बर्फ के फाहे गिरने की प्रबल संभावना है।
उत्तराखंड: इन चार जिलों में दिखेगा असर
देवभूमि उत्तराखंड में 30 दिसंबर से लेकर 2 जनवरी के बीच मौसम विभाग ने बारिश और हिमपात का अनुमान जताया है। विशेषकर उन क्षेत्रों में हलचल बढ़ेगी जो समुद्र तल से काफी ऊंचाई पर हैं।
मुख्य प्रभावित क्षेत्र: उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग और पिथौरागढ़।
क्या उम्मीद करें: इन जिलों के ऊपरी हिस्सों में हल्की से मध्यम बर्फबारी सैलानियों का स्वागत करेगी।
हिमाचल प्रदेश: मनाली से लेकर लाहौल तक 'स्नो अलर्ट'
हिमाचल में बर्फबारी का सबसे ज्यादा असर 30 और 31 दिसंबर की दरम्यानी रात को देखने को मिल सकता है।
कुल्लू और मनाली: मनाली शहर तक हल्की बर्फबारी की उम्मीद है, जबकि सोलंग नाला, अटल टनल और रोहतांग पास में भारी हिमपात की संभावना जताई गई है।
शिमला और आसपास: राजधानी शिमला के नारकंडा, कुफरी टॉप और चांशल की पहाड़ियों पर बर्फ का आनंद लिया जा सकेगा।
लाहौल-स्पीति (सबसे अधिक बर्फबारी): इस जिले में कुदरत सबसे ज्यादा मेहरबान होगी। केलांग, सिस्सू, कोकसर और शिंकुला दर्रा जैसे इलाकों में सामान्य से अधिक बर्फ गिरने का अनुमान है।
पर्यटकों के लिए जरूरी सलाह
मौसम में आ रहे इस बदलाव के कारण प्रशासन ने भी अलर्ट जारी किया है। भारी बर्फबारी वाले क्षेत्रों में जाने से पहले रास्तों की स्थिति और स्थानीय गाइडलाइंस का पालन करना अनिवार्य है।
|स्थान
|बर्फबारी की संभावना
|तारीख/समय
|अटल टनल / रोहतांग
|बहुत अधिक
|30-31 दिसंबर
|मनाली / कुफरी
|मध्यम से हल्की
|31 दिसंबर
|उत्तरकाशी / चमोली
|मध्यम
|30 दिसंबर - 2 जनवरी
|लाहौल-स्पीति
|भारी हिमपात
|30 दिसंबर की रात से