White Bread Cancer: सावधान! सुबह के नाश्ते की 'व्हाइट ब्रेड' बन सकती है कैंसर का कारण, जानें एक्सपर्ट्स की राय

16 Jan, 2026

आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में सुबह के समय चाय-ब्रेड या ब्रेड-बटर खाना सबसे आसान नाश्ता माना जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह स्वाद आपकी सेहत पर भारी पड़ सकता है? हाल ही में हेल्थ एक्सपर्ट्स ने सोशल मीडिया पर चेतावनी दी है कि सफेद ब्रेड का...

नेशनल डेस्क: आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में सुबह के समय चाय-ब्रेड या ब्रेड-बटर खाना सबसे आसान नाश्ता माना जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह स्वाद आपकी सेहत पर भारी पड़ सकता है? हाल ही में हेल्थ एक्सपर्ट्स ने सोशल मीडिया पर चेतावनी दी है कि सफेद ब्रेड का रोजाना सेवन शरीर को गंभीर बीमारियों की ओर धकेल रहा है।

व्हाइट ब्रेड सेहत के लिए हानिकारक क्यों है?

सफेद ब्रेड को बनाने की प्रक्रिया और उसमें मौजूद तत्व हमारे शरीर को अंदर से नुकसान पहुँचाते हैं:

कैंसर और अन्य बीमारियों का बढ़ता खतरा

नई रिपोर्ट्स और अध्ययनों में एक चौंकाने वाला दावा किया गया है। एक्सपर्ट्स के अनुसार, जो लोग नियमित रूप से पैकेट वाली सफेद ब्रेड खाते हैं, उनमें कोलन कैंसर (आंत का कैंसर) होने का खतरा काफी बढ़ जाता है।

ब्रेड खाने से होने वाली अन्य समस्याएं:

  1. मोटापा और डायबिटीज: यह वजन बढ़ाती है और टाइप-2 डायबिटीज का मुख्य कारण बन सकती है।

  2. कमजोर इम्यून सिस्टम: इसके सेवन से शरीर की बीमारियों से लड़ने की क्षमता कम हो जाती है।

  3. दिल की बीमारियाँ: मैदा और केमिकल्स हृदय के स्वास्थ्य के लिए भी खतरनाक माने जाते हैं।

कोलन कैंसर के लक्षणों को पहचानें

अगर आप अक्सर ब्रेड का सेवन करते हैं, तो इन संकेतों पर गौर करें:

  • पेट में लगातार दर्द या मरोड़ उठना।

  • मल में खून आना या कब्ज/दस्त की शिकायत रहना।

  • बिना किसी कारण के अचानक वजन कम होना।

  • हर समय कमजोरी और थकान महसूस करना।

 विकल्प क्या है?
एक्सपर्ट्स की सलाह है कि अपनी डाइट से सफेद ब्रेड को हटाकर पारंपरिक गेहूं की रोटी को शामिल करें। ताजी बनी रोटी फाइबर से भरपूर होती है और इसमें किसी भी तरह के हानिकारक केमिकल्स नहीं होते। यह न केवल आपके पाचन को दुरुस्त रखती है बल्कि आपको लंबे समय तक स्वस्थ भी रखती है।

 

