Aaj Ka Good Luck (4th january 2026):  आज का गुडलक, 12 राशियों के लिए शुभ संकेत और उपाय

Edited By Updated: 03 Jan, 2026 03:49 PM

aaj ka good luck

Today's Good Luck 4th january 2026: वैदिक ज्योतिष के अनुसार 4 जनवरी 2026 का दिन संकल्प, कर्म और सकारात्मक ऊर्जा का है। ग्रहों की स्थिति बताती है कि आज छोटे-छोटे उपाय और सही सोच आपको बड़ा सौभाग्य दे सकती है। आइए जानते हैं आज आपकी राशि के लिए गुडलक...

4 जनवरी 2026 का दिन बताता है कि भाग्य से अधिक कर्म और श्रद्धा महत्वपूर्ण है। यदि आप आज बताए गए सरल उपाय अपनाते हैं, तो दिन भर सकारात्मक ऊर्जा और सौभाग्य आपके साथ रहेगा।

4 जनवरी 2026 का दिन बताता है कि भाग्य से अधिक कर्म और श्रद्धा महत्वपूर्ण है। यदि आप आज बताए गए सरल उपाय अपनाते हैं, तो दिन भर सकारात्मक ऊर्जा और सौभाग्य आपके साथ रहेगा।

मेष राशि
आज का गुडलक: आत्मविश्वास और साहस
क्या करें: लाल रंग का वस्त्र या धागा धारण करें।
उपाय: हनुमान जी को गुड़-चना अर्पित करें।

वृषभ राशि
आज का गुडलक: धन और पारिवारिक सुख
क्या करें: सफेद या हरे रंग का उपयोग करें।
उपाय: लक्ष्मी मंत्र का 11 बार जाप करें।

मिथुन राशि
आज का गुडलक: बातचीत और संपर्क
क्या करें: आज सच और संयम से बोलें।
उपाय: तुलसी को जल अर्पित करें।

कर्क राशि
आज का गुडलक: भावनात्मक स्थिरता
क्या करें: माता-पिता का आशीर्वाद लें।
उपाय: शिवलिंग पर दूध अर्पित करें।

सिंह राशि
आज का गुडलक: मान-सम्मान और नेतृत्व
क्या करें: सूर्य को जल अर्पित करें।
उपाय: “ॐ सूर्याय नमः” मंत्र का जाप करें।

कन्या राशि
आज का गुडलक: कार्य में सफलता
क्या करें: अपने काम को व्यवस्थित रखें।
उपाय: गाय को हरा चारा खिलाएं।

तुला राशि
आज का गुडलक: रिश्तों में मधुरता
क्या करें: मीठी वाणी का प्रयोग करें।
उपाय: शुक्रवार को सफेद मिठाई दान करें।

वृश्चिक राशि
आज का गुडलक: आत्मबल और परिवर्तन
क्या करें: नकारात्मक विचारों से दूर रहें।
उपाय: हनुमान चालीसा का पाठ करें।

धनु राशि
आज का गुडलक: भाग्य और अवसर
क्या करें: पीले रंग का रूमाल रखें।
उपाय: गुरु मंत्र “ॐ बृं बृहस्पतये नमः” जपें।

मकर राशि
आज का गुडलक: मेहनत का फल
क्या करें: धैर्य और अनुशासन बनाए रखें।
उपाय: काले तिल का दान करें।

कुंभ राशि
आज का गुडलक: नए विचार और मित्र सहयोग
क्या करें: जरूरतमंद की सहायता करें।
उपाय: शनिदेव को सरसों का तेल चढ़ाएं।

मीन राशि
आज का गुडलक: आध्यात्मिक शांति
क्या करें: ध्यान और मौन का अभ्यास करें।
उपाय: विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें।

