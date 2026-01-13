Main Menu

Aaj Ka Good Luck (14th january 2026):  आज का गुडलक, 12 राशियों के लिए शुभ संकेत और उपाय

Edited By Updated: 13 Jan, 2026 02:39 PM

aaj ka good luck

Today's Good Luck Horoscope, January 14, 2026: मकर संक्रांति का दिन सूर्य के मकर राशि में प्रवेश का प्रतीक है। वैदिक ज्योतिष में यह दिन भाग्य जागरण, कर्म सुधार और शुभ फलों के लिए अत्यंत प्रभावशाली माना जाता है। आइए जानते हैं आज 12 राशियों के लिए...

Today's Good Luck Horoscope, January 14, 2026: मकर संक्रांति का दिन सूर्य के मकर राशि में प्रवेश का प्रतीक है। वैदिक ज्योतिष में यह दिन भाग्य जागरण, कर्म सुधार और शुभ फलों के लिए अत्यंत प्रभावशाली माना जाता है। आइए जानते हैं आज 12 राशियों के लिए Good Luck, क्या करें जिससे सौभाग्य बढ़े। वैदिक ज्योतिष अनुसार 12 राशियों के लिए सौभाग्य, उपाय और सफलता मंत्र

मकर संक्रांति विशेष वैदिक उपाय (सभी राशियों हेतु)
तिल, गुड़, खिचड़ी का दान
स्नान के बाद सूर्य को अर्घ्य “ॐ सूर्याय नमः” 108 बार

मेष राशि (Aries Good Luck Today)
गुड लक: कार्यक्षेत्र में सफलता, मान-सम्मान
क्या करें: सूर्य को जल अर्पित करें
उपाय: गुड़ और तिल का दान
लकी रंग: लाल

वृष राशि (Taurus Luck Horoscope)
गुड लक: धन लाभ, पारिवारिक सुख
क्या करें: माता लक्ष्मी का स्मरण
उपाय: सफेद मिठाई दान करें
लकी रंग: क्रीम

मिथुन राशि (Gemini Today Good Luck)
गुड लक: संचार, व्यापार में लाभ
क्या करें: गणेश जी को दूर्वा चढ़ाएं
उपाय: हरे वस्त्र पहनें
लकी रंग: हरा

कर्क राशि (Cancer Luck Prediction)
गुड लक: मानसिक शांति, रिश्तों में मधुरता
क्या करें: चंद्र मंत्र का जाप
उपाय: चावल दान करें
लकी रंग: सफेद

सिंह राशि (Leo Good Luck Astrology)
गुड लक: नेतृत्व, सरकारी कार्य
क्या करें: आदित्य हृदय स्तोत्र
उपाय: तांबा दान करें
लकी रंग: सुनहरा

कन्या राशि (Virgo Lucky Remedies)
गुड लक: नौकरी, स्वास्थ्य सुधार
क्या करें: विष्णु सहस्रनाम
उपाय: हरी सब्ज़ी दान
लकी रंग: हरा

तुला राशि (Libra Today Luck)
गुड लक: प्रेम, विवाह योग
क्या करें: देवी लक्ष्मी की पूजा
उपाय: गुलाबी फूल अर्पित करें
लकी रंग: गुलाबी

वृश्चिक राशि (Scorpio Good Fortune)
गुड लक: साहस, शत्रु विजय
क्या करें: हनुमान चालीसा
उपाय: लाल मसूर दान
लकी रंग: मैरून

धनु राशि (Sagittarius Luck Today)
गुड लक: भाग्य वृद्धि, शिक्षा
क्या करें: गुरु मंत्र जप
उपाय: पीली दाल दान
लकी रंग: पीला

मकर राशि (Capricorn Lucky Day)
गुड लक: करियर उन्नति
क्या करें: शनि देव का अभिषेक
उपाय: काले तिल दान
लकी रंग: नीला

कुम्भ राशि (Aquarius Good Luck Remedies)
गुड लक: नए अवसर, नेटवर्किंग
क्या करें: शिव पूजा
उपाय: कंबल दान
लकी रंग: बैंगनी

मीन राशि (Pisces Luck Horoscope)
गुड लक: आध्यात्मिक प्रगति
क्या करें: विष्णु मंत्र
उपाय: पीले वस्त्र दान
लकी रंग: पीला

