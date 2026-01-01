आज का पंचांग- 1 जनवरी, 2026

Edited By Niyati Bhandari,Updated: 01 Jan, 2026 07:40 AM
Aaj Ka Panchang: 1 जनवरी 2026, गुरुवार पौष शुक्ल तिथि त्रयोदशी (रात 10.23 तक) तथा तदोपरांत तिथि चतुर्दशी विक्रमी सम्वत् : 2082, पौष प्रविष्टे 18, राष्ट्रीय शक सम्वत्: 1947, दिनांक: 11 (पौष), हिजरी साल
विक्रमी सम्वत् : 2082, पौष प्रविष्टे 18, राष्ट्रीय शक सम्वत्: 1947, दिनांक: 11 (पौष), हिजरी साल 1447, महीना रज्जब, तारीख 11, सूर्योदय: प्रात: 7.31 बजे, सूर्यास्त: सायं 5.32 बजे (जालंधर टाइम), नक्षत्र: रोहिणी (रात 10.49 तक) तथा तदोपरांत नक्षत्र मृगशिर,योग: शुभ (सायं 5.13 तक) तथा तदोपरांत योग शुक्ल, चंद्रमा: वृष राशि पर (पूरा दिन-रात)। दिशा शूल: दक्षिण एवं आग्नेय दिशा के लिए, राहूकाल: राहू काल दोपहर डेढ़ से तीन बजे तक। पर्व, दिवस तथा त्यौहार: प्रदोष व्रत, नव अंग्रेजी (ईस्वी सन्) साल 2026 प्रारंभ।
सूर्योदय समय ग्रहों की स्थिति :-
सूर्य धनु में
चन्द्रमा वृष में
मंगल धनु में
बुध धनु में
गुरु मिथुन में
शुक्र धनु में
शनि मीन में
राहू कुंभ में
केतु सिंह में