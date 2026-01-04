आज का पंचांग- 4 जनवरी, 2026

Edited By Sarita Thapa, Updated: 04 Jan, 2026 07:47 AM

विक्रमी सम्वत् : 2082, पौष प्रविष्टे 21, राष्ट्रीय शक सम्वत्: 1947, दिनांक: 14 (पौष), हिजरी साल 1447, महीना रज्जब, तारीख 14, सूर्योदय: प्रात: 7.31 बजे, सूर्यास्त: सायं 5.34 बजे (जालंधर टाइम), नक्षत्र: पुनर्वसु (बाद दोपहर 3.12 तक) तथा तदोपरांत नक्षत्र पुष्य,योग: वैधृति (4-5 मध्य रात 1.48 तक) तथा तदोपरांत योग विष्कुंभ, चंद्रमा: मिथुन राशि पर (प्रात: 9.43 तक) तथा तदोपरांत कर्क राशि पर प्रवेश करेगा। दिशा शूल: पश्चिम एवं नैर्ऋत्य दिशा के लिए, राहूकाल: सायं साढ़े चार से छह बजे तक। पर्व, दिवस तथा त्यौहार: माघ कृष्ण पक्षारंभ।

सूर्योदय समय ग्रहों की स्थिति :-

सूर्य धनु में

चन्द्रमा ‌‌‌मिथुन में

मंगल धनु में

बुध धनु में

गुरु मिथुन में

शुक्र धनु में

शनि मीन में

राहू कुंभ में

केतु सिंह में

