आज का पंचांग- 6 जनवरी, 2026

Edited By Niyati Bhandari, Updated: 06 Jan, 2026 07:52 AM

Aaj Ka Panchang: 6 जनवरी 2026, मंगलवार माघ कृष्ण तिथि तृतीया (प्रात: 9.02 तक) तथा तदोपरांत तिथि चतुर्थी (जो क्षय हो गई है)

विक्रमी सम्वत् : 2082, पौष प्रविष्टे 23, राष्ट्रीय शक सम्वत्: 1947, दिनांक: 16 (पौष), हिजरी साल 1447, महीना रज्जब, तारीख 16, सूर्योदय: प्रात: 7.31 बजे, सूर्यास्त: सायं 5.36 बजे (जालंधर टाइम), नक्षत्र: आश्लेषा (दोपहर 12.18 तक) तथा तदोपरांत नक्षत्र मघा,योग: प्रीति (रात 8.22 तक) तथा तदोपरांत योग आयुष्मान, चंद्रमा: कर्क राशि पर (दोपहर 12.18 तक) तथा तदोपरांत सिंह राशि पर प्रवेश करेगा, दोपहर 12.18 तक जन्मे बच्चे को आश्लेषा नक्षत्र की तथा तदोपरांत मघा नक्षत्र की पूजा लगेगी, भद्रा रहेगी (प्रात: 9.02 तक)। दिशा शूल: उत्तर एवं वायव्य दिशा के लिए, राहूकाल: बाद दोपहर तीन से साढ़े चार बजे तक। पर्व,दिवस तथा त्यौहार: श्री गणेश (अंगारकी) संकष्ट चतुर्थी व्रत, गौरी वक्रतुण्ड चतुर्थी।

सूर्योदय समय ग्रहों की स्थिति :-

सूर्य धनु में

चन्द्रमा ‌‌‌कर्क में

मंगल धनु में

बुध धनु में

गुरु मिथुन में

शुक्र धनु में

शनि मीन में

राहू कुंभ में

केतु सिंह में