आज का पंचांग- 13 जनवरी, 2026

Edited By Niyati Bhandari, Updated: 13 Jan, 2026 07:52 AM

Aaj Ka Panchang: 13 जनवरी 2026, मंगलवार माघ कृष्ण तिथि दशमी (बाद दोपहर 3.18 तक) तथा तदोपरांत तिथि एकादशी।

विक्रमी सम्वत् : 2082, पौष प्रविष्टे 30, राष्ट्रीय शक सम्वत्: 1947, दिनांक: 23 (पौष), हिजरी साल 1447, महीना रज्जब, तारीख 23, सूर्योदय: प्रात: 7.31 बजे, सूर्यास्त: सायं 5.41 बजे (जालंधर टाइम), नक्षत्र: विशाखा (13-14 मध्य रात 12.07 तक) तथा तदोपरांत नक्षत्र अनुराधा, योग: शूल (सायं 7.05 तक) तथा तदोपरांत योग गण्ड, चंद्रमा: तुला राशि पर (सायं 5.21 तक) तथा तदोपरांत वृश्चिक राशि पर प्रवेश करेगा, भद्रा रहेगी (बाद दोपहर 3.18 तक)। दिशा शूल: उत्तर एवं वायव्य दिशा के लिए, राहूकाल: बाद दोपहर तीन से साढ़े चार बजे तक। पर्व, दिवस तथा त्यौहार: लोहड़ी पर्व।

सूर्योदय समय ग्रहों की स्थिति :-

सूर्य धनु में

चन्द्रमा ‌‌‌तुला में

मंगल धनु में

बुध धनु में

गुरु मिथुन में

शुक्र मकर में

शनि मीन में

राहू कुंभ में

केतु सिंह में