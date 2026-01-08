Main Menu

Ayodhya Ram Mandir : AI से लेकर 24×7 मॉनिटरिंग तक ! राम मंदिर के लिए बना 11 करोड़ का आधुनिक कंट्रोल रूम

08 Jan, 2026

ayodhya ram mandir

Ayodhya Ram Mandir : अयोध्या में श्रीराम मंदिर की सुरक्षा को और अधिक पुख्ता करने के लिए योगी सरकार ने एक अहम पहल की है। श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के निकट पुलिस विभाग के लिए एक आधुनिक प्रशासनिक भवन और अत्याधुनिक कंट्रोल सेंटर लगभग बनकर तैयार हो...

Ayodhya Ram Mandir : अयोध्या में श्रीराम मंदिर की सुरक्षा को और अधिक पुख्ता करने के लिए योगी सरकार ने एक अहम पहल की है। श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के निकट पुलिस विभाग के लिए एक आधुनिक प्रशासनिक भवन और अत्याधुनिक कंट्रोल सेंटर लगभग बनकर तैयार हो गया है। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य नई तकनीकों के माध्यम से सुरक्षा व्यवस्था को अधिक प्रभावी, संगठित और मजबूत बनाना है।

करीब 12 हजार वर्ग फीट क्षेत्र में निर्मित यह ग्राउंड प्लस वन मंजिला भवन लगभग 11.28 करोड़ रुपये की लागत से तैयार किया गया है। गृह विभाग के मार्गदर्शन में इस परियोजना की शुरुआत दिसंबर 2023 में हुई थी, जिसे निर्माण एजेंसी सीएनडीएस द्वारा पूरा किया जा रहा है। भवन के बेसमेंट में एक अत्याधुनिक मुख्य कंट्रोल रूम बनाया गया है, जहां से सीसीटीवी निगरानी, भीड़ नियंत्रण, ट्रैफिक प्रबंधन और आपात सेवाओं की रियल टाइम मॉनिटरिंग की जाएगी।

वेद मंदिर के पास स्थित इस भवन में सुरक्षा के साथ-साथ कई आधुनिक सुविधाओं का भी विकास किया गया है। इसमें सीमेंट-कंक्रीट सड़क, वर्षा जल संचयन प्रणाली, बेहतर सीवर और जल निकासी व्यवस्था, पूरी तरह वातानुकूलित सिस्टम, बोरिंग के साथ सबमर्सिबल पंप, हाई-स्पीड लिफ्ट, संपूर्ण विद्युतीकरण, मजबूत बाउंड्री वॉल, एम.एस गेट और 160 केवीए क्षमता का डीजल जनरेटर शामिल है। ये सुविधाएं भवन को ऊर्जा दक्ष, पर्यावरण अनुकूल और किसी भी आपात स्थिति में पूरी तरह कार्यशील बनाती हैं।

सी.एन.डी.एस के परियोजना प्रबंधक देवव्रत पवार के अनुसार निर्माण कार्य लगभग 98 प्रतिशत पूरा हो चुका है और बाउंड्री वॉल का काम अंतिम चरण में है। भवन जल्द ही उद्घाटन के लिए तैयार होगा। इसके शुरू होते ही पुलिस विभाग राम जन्मभूमि परिसर और आसपास के क्षेत्रों की सुरक्षा पर चौबीसों घंटे कड़ी निगरानी रख सकेगा।

यह हाईटेक कंट्रोल सेंटर न सिर्फ अयोध्या की सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करेगा, बल्कि श्रद्धालुओं की सुरक्षित, सुगम और सुव्यवस्थित आवाजाही सुनिश्चित करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। 

