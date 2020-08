शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ Benefits Of Shankh: हिंदू शास्त्रों, वैदिक व सनातन संस्कृति में शंख का बहुत महत्व है। शास्त्रों में भी इस बात का भी उल्लेख है कि समंदर मंथन से जिन 14 रत्नों की प्राप्ति हुई थी, उनमें शंख भी एक था। हमारे वैदिक कर्मकांड में तो कोई भी धार्मिक प्रायोजन शंख के बिना अधूरा माना जाता है और पूजा पाठ में शंख को विशेष महत्ता दी जाती है। शंख चाहे छोटा हो या बड़ा, इसकी पावनता और महत्व बेमिसाल है। वास्तु शास्त्र और ज्योतिष में भी शंख का अत्यंत महत्त्व है। इसे कुबेर का प्रतीक माना गया है। कई ग्रहों के बुरे प्रभाव को हम शंख के माध्यम से शांत कर सकते हैं। खराब ग्रहों को अपने अनुकूल बना सकते हैं।

