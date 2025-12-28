Daily horoscope : आज इन राशियों का होगा सौभाग्य, जीवन में आएंगी नई खुशियां

Edited By Prachi Sharma, Updated: 28 Dec, 2025 07:40 AM

मेष : ध्यान रखें कि अचानक पैदा होने वाली किसी उलझन के कारण आपका कोई बना-बनाया काम या प्रोग्राम न उखड़-बिगड़ जाए।

शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ

मेष : ध्यान रखें कि अचानक पैदा होने वाली किसी उलझन के कारण आपका कोई बना-बनाया काम या प्रोग्राम न उखड़-बिगड़ जाए।

वृष: टीचिंग, कोचिंग, प्रिंटिंग-पब्लिकेशन, टूरिज्म, कंसल्टेंसी मेडिसिन का काम करने वालों को अपने कामों में भरपूर लाभ मिलेगा।

मिथुन: सरकारी, गैर सरकारी कामों में कामयाबी मिलेगी, अफसर भी आपके प्रति सॉफ्ट तथा हमदर्दाना रुख रखेंगे।

कर्क : किसी धार्मिक प्रोग्राम के साथ जुड़ने, धार्मिक लिटरेचर पढ़ने, कथावार्ता, भजन कीर्तन सुनने में जी लगेगा।

सिंह : सेहत के मामले में लापरवाह न रहना ठीक रहेगा, वैसे किसी की जिम्मेदारी, झमेले में फंसने से भी बचना ठीक रहेगा।

कन्या : व्यापार तथा कामकाज की दशा अच्छी, मन में सैर-सफर की चाहत बनी रहेगी, मान-सम्मान की भी प्राप्ति।

आज का राशिफल 28 दिसंबर, 2025- सभी मूलांक वालों के लिए कैसा रहेगा

लव राशिफल 28 दिसंबर- तेरे प्यार में है जुनून सा छुपा, हर पल तुझसे है रिश्ता जुड़ा

Tarot Card Rashifal (28th December): टैरो कार्ड्स से करें अपने भविष्य के दर्शन

तुला: दुश्मनों की शरारतों, हरकतों पर नजर रखनी सही रहेगी, मन भी अशांत-डिस्टर्ब सा रहेगा।

वृश्चिक: यत्न करने पर संतान के साथ जुड़े किसी प्रोजैक्ट में थोड़ी-बहुत पेशकदमी हो सकती है, मान-इज्जत की प्राप्ति।

धनु : अदालती काम हाथ में लेने पर कदम बढ़त की तरफ रहेगा, तेज प्रभाव, दबदबा बना रहेगा।

मकर: किसी बड़े व्यक्ति की मदद-सहयोग लेने के लिए यदि आप उसे अपरोच करेंगे, तो वह आपकी बात ध्यान से सुनेगा।

कुंभ: सितारा धन लाभ के लिए अच्छा, कारोबारी टूरिंग,प्लानिंग-प्रोग्रामिंग भी लाभ देगी।

मीन : अर्थ तथा कारोबारी दशा अच्छी, कोशिशों, इरादों में कामयाबी मिलेगी, शीत वस्तुएं, ध्यान से यूज करें।

