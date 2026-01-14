Daily horoscope : आज बदलेगा इन राशियों का भविष्य

Edited By Prachi Sharma, Updated: 14 Jan, 2026 07:47 AM

मेष : सितारा सेहत के लिए एहतियात वाला, खान-पान में लापरवाही न बरतनी चाहिए, किसी के नीचे अपनी कोई पेमैंट भी न फंसने दें।

वृष: व्यापार तथा कामकाज की दशा संतोषजनक, मन तथा सोच नेगेटिविटी के प्रभाव में रहेगी, फैमिली फ्रंट पर भी तनाव रहेगा।

मिथुन: शत्रु नुकसान पहुंचाने के लिए हर खेल खेल सकते हैं, इसलिए आपको पूरी तरह से आंखें खोलकर रखनी चाहिए।

कर्क: संतान की किसी भी समस्या को सोच-समझ कर हैंडल करें क्योंकि शायद वह हर मामले में पूरी तरह से आपके साथ तालमेल न करेगी।

सिंह : कोर्ट-कचहरी के किसी भी काम को तैयारी के बगैर हाथ में न लें,क्योंकि सितारा आपके लिए फेवरेबल नहीं है।

कन्या : हल्की सोच तथा नेचर वाले साथी आपके लिए किसी न किसी मुश्किल को पैदा करने का कारण बन सकते हैं।

तुला: चूंकि सितारा अर्थ दशा के लिए कमजोर है, इसलिए न तो कारोबारी टूर करें और न ही उधारी में फंसें।

वृश्चिक: अर्थ तथा कारोबारी दशा अच्छी, मन अशांत, परेशान तथा डिस्टर्ब सा रह सकता है, सफर भी टाल दें।

धनु : ध्यान रखें कि उलझनों-झगड़ों के कारण आपका कोई बना बनाया काम फिर से पटरी से न उतर जाए।

मकर: मिट्टी, रेता, बजरी तथा कंस्ट्रक्शन मटेरियल का काम करने वालों को अपने कामों में भरपूर लाभ मिलेगा।

कुंभ: सरकारी कामों के लिए सितारा ढीला, ध्यान रखें कि कोई नई सरकारी कम्पलीकेशन न पैदा हो जाए।

मीन : बेकार तथा गलत कामों की तरफ भटकते अपने मन पर जब्त रखना ठीक रहेगा, कोई भी काम या कोशिश बे-ध्यानी के साथन करें।

