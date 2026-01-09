Main Menu

Kashi Vishwanath : माघ मेले में भक्तों की रिकॉर्ड भीड़, काशी विश्वनाथ धाम में 5 स्नान पर विशेष व्यवस्था

Updated: 09 Jan, 2026 08:23 AM

Kashi Vishwanath : नववर्ष की भीड़ कम होते ही अब काशी में माघ मेले का असर साफ दिखाई देने लगा है। सोमवार को बाबा विश्वनाथ धाम में श्रद्धालुओं का जबरदस्त सैलाब उमड़ा। शयन आरती से पहले करीब 19 घंटे के भीतर ढाई लाख से ज्यादा भक्तों ने दर्शन-पूजन किया।

Kashi Vishwanath : नववर्ष की भीड़ कम होते ही अब काशी में माघ मेले का असर साफ दिखाई देने लगा है। सोमवार को बाबा विश्वनाथ धाम में श्रद्धालुओं का जबरदस्त सैलाब उमड़ा। शयन आरती से पहले करीब 19 घंटे के भीतर ढाई लाख से ज्यादा भक्तों ने दर्शन-पूजन किया। मंदिर ट्रस्ट के कार्यपालक अधिकारी विश्वभूषण मिश्र के अनुसार, रात 9 बजे तक लगभग 2.42 लाख श्रद्धालु बाबा विश्वनाथ के दर्शन कर चुके थे। नए साल के मौके पर लगाई गई अस्थायी पाबंदियां अब हटा ली गई हैं। हालांकि माघ मेले के प्रमुख स्नान और पर्वों के दौरान वीआईपी और स्पर्श दर्शन की सुविधा बंद रहेगी।

माघ मेले के पांच खास स्नानों में 14 जनवरी को मकर संक्रांति, 18 जनवरी को मौनी अमावस्या, 23 जनवरी को वसंत पंचमी, 1 फरवरी को माघी पूर्णिमा और 15 फरवरी को महाशिवरात्रि शामिल हैं। इन सभी तिथियों पर श्रद्धालुओं को स्पर्श या वीआईपी दर्शन की अनुमति नहीं मिलेगी, लेकिन पहले से बुक किए गए टिकटों पर दर्शन-पूजन कराया जाएगा।

मंदिर प्रशासन के एस.डी.एम शंभू शरण ने बताया कि माघ मेले के विशेष दिनों में सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन के तहत एंड-टू-एंड बैरिकेडिंग की व्यवस्था की जाएगी, जिससे श्रद्धालुओं को झांकी दर्शन कराए जाएंगे। दर्शन-पूजन की सामान्य व्यवस्था वही रहेगी, जो नववर्ष के दौरान लागू की गई थी। यह व्यवस्था हर प्रमुख स्नान से एक दिन पहले और एक दिन बाद तक प्रभावी रहेगी और पूरे माघ मेले के दौरान सभी स्नान तिथियों पर लागू की जाएगी।

