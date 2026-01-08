काशी विश्वनाथ मंदिर के दर्शन होंगे अब और आसान ! दालमंडी में चला बुलडोजर, चौड़ा होगा रास्ता

वाराणसी में श्री काशी विश्वनाथ मंदिर तक जाने वाले रास्तों को चौड़ा और सुगम बनाने के लिए प्रशासन ने एक बड़ा कदम उठाया है।

Kashi Vishwanath Temple : वाराणसी में श्री काशी विश्वनाथ मंदिर तक जाने वाले रास्तों को चौड़ा और सुगम बनाने के लिए प्रशासन ने एक बड़ा कदम उठाया है। शहर के घनी आबादी वाले इलाके दालमंडी में अतिक्रमण हटाने और पुराने ढांचों को गिराने का अभियान शुरू हो गया है।

दालमंडी में नया रास्ता तैयार करने की तैयारी

बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं को संकरी गलियों और भीड़भाड़ से बचाने के लिए दालमंडी इलाके का कायाकल्प किया जा रहा है। दालमंडी की गलियां बहुत तंग थीं, जिन्हें अब बड़ा किया जा रहा है ताकि मंदिर तक पहुंचना आसान हो सके। प्रशासन उन निर्माणों और घरों के हिस्सों को हटा रहा है जो सरकारी नक्शे के दायरे में आ रहे हैं या जो मार्ग को बाधित कर रहे हैं। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य आपातकालीन स्थिति में वाहनों की आवाजाही को सुनिश्चित करना और श्रद्धालुओं के लिए गलियों को चलने लायक बनाना है।

प्रशासन का दावा है कि चिन्हित किए गए घरों और दुकानों के मालिकों के साथ बातचीत की गई है और नियमों के अनुसार कार्रवाई आगे बढ़ाई जा रही है। दालमंडी जैसे संवेदनशील और व्यस्त व्यापारिक क्षेत्र में काम के दौरान शांति बनाए रखने के लिए भारी पुलिस बल और पीएसी तैनात की गई है। हालांकि शुरुआत में कुछ विरोध देखा गया, लेकिन मंदिर के विकास और पर्यटन को देखते हुए कई स्थानीय लोग इस बदलाव का समर्थन भी कर रहे हैं।

भविष्य का काशी कॉरिडोर

यह अभियान काशी विश्वनाथ धाम के विस्तार योजना का ही एक हिस्सा माना जा रहा है। दालमंडी से होकर मंदिर जाने वाला नया मार्ग खुल जाने के बाद गोदौलिया और चौक जैसे इलाकों पर भीड़ का दबाव कम होगा। पर्यटकों को मंदिर तक पहुंचने के लिए नया और खुला रास्ता मिलेगा।

