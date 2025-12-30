Main Menu

Kendra Drishti Yog : 30 दिसंबर यानि आज से बदलेगी इन राशियों की किस्मत, शनि-बुध का योग लाएगा धन और सफलता

kendra drishti yog

Kendra Drishti Yog : ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों की चाल और उनकी दृष्टियों का विशेष महत्व होता है। जब भी कोई बड़े ग्रह एक-दूसरे के साथ विशेष कोण या दृष्टि संबंध बनाते हैं, तो उसका प्रभाव सभी 12 राशियों पर पड़ता है। 30 दिसंबर 2025 से एक अत्यंत दुर्लभ और...

Kendra Drishti Yog : ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों की चाल और उनकी दृष्टियों का विशेष महत्व होता है। जब भी कोई बड़े ग्रह एक-दूसरे के साथ विशेष कोण या दृष्टि संबंध बनाते हैं, तो उसका प्रभाव सभी 12 राशियों पर पड़ता है। 30 दिसंबर 2025 से एक अत्यंत दुर्लभ और प्रभावशाली योग बनने जा रहा है, जिसे केंद्र दृष्टि योग कहा जाता है। यह योग न्याय के देवता शनि और बुद्धि के दाता बुध के बीच बन रहा है। ज्योतिषीय गणना के अनुसार, जब बुध और शनि एक-दूसरे से केंद्र भाव  में स्थित होते हैं, तो केंद्र दृष्टि योग का निर्माण होता है। यह योग अनुशासन, बुद्धि और धन का एक ऐसा मिश्रण तैयार करता है जो व्यक्ति को रंक से राजा बनाने की क्षमता रखता है। आइए जानते हैं कि 30 दिसंबर से किन 4 भाग्यशाली राशियों की किस्मत पलटने वाली है।

Kendra Drishti Yog

इन 4 राशियों पर बरसेगी कृपा

वृषभ राशि
वृषभ राशि वालों के लिए यह योग किसी वरदान से कम नहीं है। बुध आपकी राशि के मित्र ग्रह हैं और शनि आपके भाग्य भाव के स्वामी होकर अनुकूल स्थिति में रहेंगे। जो लोग लंबे समय से कर्ज में डूबे थे, उन्हें राहत मिलेगी। आय के नए स्रोत खुलेंगे।  नौकरीपेशा जातकों को पदोन्नति और वेतन वृद्धि के योग हैं। यदि आप नौकरी बदलने का सोच रहे हैं, तो यह सही समय है।

मिथुन राशि
मिथुन राशि के स्वामी बुध स्वयं हैं। शनि के साथ केंद्र दृष्टि योग बनने से आपकी तार्किक क्षमता और निर्णय लेने की शक्ति में जबरदस्त सुधार आएगा। शेयर बाजार, पैतृक संपत्ति या किसी पुराने निवेश से अचानक मोटा लाभ मिल सकता है। समाज में आपका मान-सम्मान बढ़ेगा। आपकी सलाह को लोग गंभीरता से लेंगे। विद्यार्थियों के लिए यह समय स्वर्णिम है। किसी बड़ी प्रतियोगी परीक्षा में सफलता मिलने की पूरी संभावना है।

Kendra Drishti Yog

कन्या राशि
कन्या राशि वालों के लिए यह योग 'राजयोग' के समान फल देगा। आपकी राशि के स्वामी बुध का शनि के साथ यह संबंध आपके रुके हुए कार्यों में गति लाएगा। ऑफिस में आपके काम की सराहना होगी और उच्चाधिकारी आपसे प्रसन्न रहेंगे। नया घर या वाहन खरीदने का सपना 30 दिसंबर के बाद पूरा हो सकता है। प्रॉपर्टी के काम में निवेश करना भविष्य के लिए फायदेमंद रहेगा। मानसिक तनाव दूर होगा और आप ऊर्जावान महसूस करेंगे।

कुंभ राशि 
चूंकि शनि आपकी राशि के स्वामी हैं इसलिए केंद्र दृष्टि योग का सबसे अधिक सकारात्मक प्रभाव आप पर देखने को मिलेगा। अब तक जो काम अंतिम समय पर अटक रहे थे, वे बिना किसी बाधा के पूरे होंगे। यदि आप अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं, तो यह निवेश करने का सबसे सटीक समय है। पार्टनरशिप के कामों में भारी मुनाफा होगा। व्यापार या शिक्षा के सिलसिले में विदेश यात्रा के योग बन रहे हैं, जो भविष्य में आर्थिक रूप से लाभप्रद सिद्ध होगी।

Kendra Drishti Yog

