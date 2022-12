विश्वकर्मा ने बनाए थे गणपति के लिए शस्त्र, सौभाग्य के लिए ऐसे सजाएं श्री गणेश की मूर्ति

Edited By Niyati Bhandari,Updated: 14 Dec, 2022 10:52 AM

एक बार शिव जी कैलाश त्याग कर वन में जाकर रहने लगे। एक दिन शिव जी से मिलने विश्वकर्मा आए। उस समय गणेश जी की आयु मात्र छह वर्ष थी। गणेश जी ने विश्वकर्मा से कहा कि मुझसे मिलने आए हो तो मेरे लिए क्या उपहार लेकर आए हो।

शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ

How can we decorate Lord Ganesha at home सौभाग्य के लिए ऐसे सजाएं श्री गणेश की मूर्ति

वैसे तो श्रीगणेश हर रूप में शुभ और मंगलकारी माने जाते हैं फिर भी घर में रखी गणेश प्रतिमा को कुछ विशेष चीजों से सजाना बहुत ही लाभकारी और फलदायक माना जाता है। हर किसी को अपनी मनोकामना के अनुसार घर में रखी भगवान गणेश की मूर्ति को इन विभिन्न चीजों से सजाना चाहिए।

Ganesha ji aam ka Patta: घर में हमेशा धन-धान्य बनाए रखने के लिए गणेश जी की मूर्ति को आम के पत्तों से सजाना चाहिए। ऐसा करने से आय के स्रोतों में कभी कमी नहीं आती है। व्यापार में उन्नति के लिए घर में रखी गणपति की मूर्ति के समक्ष रोज सफेद फूल अर्पण करना चाहिएं, इससे व्यापार में तरक्की के लिए नए रास्ते खुलते हैं। घर में रखी गणेश जी की प्रतिमा को नीम के पत्तों से सजाने पर परिवार में स्नेह, सामंजस्य और सौहार्द बढ़ता है।

Crystal Ganesha Idol: क्रिस्टल से बनी या सजी गणेश मूर्ति घर में रखने से वास्तुदोष खत्म होते हैं। गणेश जी के साथ क्रिस्टल से बनी लक्ष्मी माता की मूर्ति रखने से धन और सौभाग्य में वृद्धि होती है।

How can we decorate Lord Ganesha at home: घर में सकारात्मक ऊर्जा और सुख-शांति में वृद्धि के लिए भगवान गणेश की मूर्ति को पीपल के पत्तों से सजाना चाहिए।

Haldi Ke Ganesh Ji: घर में शुभता के लिए एकदंत की मूर्ति को हल्दी से सजाना चाहिए। भगवान गणेश को पीले वस्त्र पहनाने से भी लाभ होता है। गाय के गोबर से लीपी गई जगह पर गणेश प्रतिमा की स्थापना करने से धन में वृद्धि होती है तथा इससे अशुभ प्रभाव भी कम होता है।