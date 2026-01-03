श्री राम लला प्राण प्रतिष्ठा की दूसरी वर्षगांठ पर भाजपा ने किया महायज्ञ

Edited By Sarita Thapa, Updated: 03 Jan, 2026 07:57 AM

नई दिल्ली(नवोदय टाइम्स): अयोध्या धाम में श्रीराम लला प्राण प्रतिष्ठा की दूसरी वर्षगांठ पर भाजपा ने लक्ष्मी नारायण मंदिर के तत्वावधान में दीपोत्सव व महायज्ञ का आयोजन किया।

नई दिल्ली(नवोदय टाइम्स): अयोध्या धाम में श्रीराम लला प्राण प्रतिष्ठा की दूसरी वर्षगांठ पर भाजपा ने लक्ष्मी नारायण मंदिर के तत्वावधान में दीपोत्सव व महायज्ञ का आयोजन किया।

महायज्ञ में भाजपा पूर्वांचल मोर्चा के वरिष्ठ मंत्री एस राहुल, प्रचार मंत्री पवन पांडे, कथावाचक महीपत सिंह, आदित्य पांडे, जन्मेजय शर्मा, रवि गुप्ता, सुनील बिधूड़ी, रमेश यादव, शैलेंद्र सिंह, आदर्श झा, मुरारी व पंडित नीर कांत शास्त्री आदि मौजूद रहे।

शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ