Daily horoscope : आज इन राशियों की लाइफ में आएगा नया मोड़

Edited By Updated: 08 Jan, 2026 07:54 AM

rashifal in hindi

मेष : आम सितारा शाम तक बेहतर, इरादों में कामयाबी मिलेगी, मगर बाद में हर फ्रंट पर

मेष : आम सितारा शाम तक बेहतर, इरादों में कामयाबी मिलेगी, मगर बाद में हर फ्रंट पर सचेत रहने की जरूरत होगी।

वृष: जमीनी कामों के लिए जो भी यत्न करें, पूरा जोर लगा कर करें, शत्रु भी आपके समक्ष ठहरने की हिम्मत न कर सकेंगे।

मिथुन: आम तौर पर शाम तक सितारा आपको हिम्मती-उत्साही रखेगा, फिर बाद में समय कामयाबी तथा इज्जत-मान वाला।

कर्क: शाम तक कोई भी कारोबारी कोशिश या भागदौड़ लाइटली न करें, मगर बाद में सितार हर मोर्चा पर आपको एक्टिव रखेगा।

सिंह : अर्थ तथा कारोबारी दशा अच्छी, सफलता साथ देगी, मगर फैमिली फ्रंट पर तनाव परेशानी बने रहने का डर।

कन्या : सितारा शाम तक खर्चों को बढ़ाने तथा अर्थ दशा टाइट रखने वाला, लेन-देन के काम सजग रह कर करें मगर बाद में आम हालात सुधरेंगे।

तुला: सितारा शाम तक कारोबारी कामों में कामयाबी देने तथा अर्थ दशा कंफर्टेबल रखने वाला, मगर बाद में प्रतिकूल हालात बनेंगे।

वृश्चिक: अनमने मन से शाम तक की गई किसी भी सरकारी कोशिश का फेवरेवल नतीजा न मिलेगा, मगर बाद में अर्थ दशा सुधर सकती है।

धनु : शाम तक किसी काम के उलझने, बिगड़ने का डर रह सकता है, मगर बाद में समय आपको हिम्मती, उत्साही बनाएगा।

मकर: शाम तक पेट के बिगड़ने का डर, इसलिए नापतोल कर खान-पान करें, मगर बाद में आम हालात सुधरेंगे।

कुंभ: सितारा शाम तक कामकाजी कामों के लिए अच्छा, मगर बाद में आपको हर मोर्चे पर सचेत रहना ठीक रहेगा।

मीन : सितारा शाम तक एहतियात परेशानी वाला, मन भी परेशान तथा डावांडोल सा रहेगा, मगर बाद में कामकाजी दशा सुधरेगी।

