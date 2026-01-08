Daily horoscope : आज इन राशियों की लाइफ में आएगा नया मोड़
Edited By Niyati Bhandari,Updated: 08 Jan, 2026 07:54 AM
मेष : आम सितारा शाम तक बेहतर, इरादों में कामयाबी मिलेगी, मगर बाद में हर फ्रंट पर सचेत रहने की जरूरत होगी।
वृष: जमीनी कामों के लिए जो भी यत्न करें, पूरा जोर लगा कर करें, शत्रु भी आपके समक्ष ठहरने की हिम्मत न कर सकेंगे।
मिथुन: आम तौर पर शाम तक सितारा आपको हिम्मती-उत्साही रखेगा, फिर बाद में समय कामयाबी तथा इज्जत-मान वाला।
कर्क: शाम तक कोई भी कारोबारी कोशिश या भागदौड़ लाइटली न करें, मगर बाद में सितार हर मोर्चा पर आपको एक्टिव रखेगा।
सिंह : अर्थ तथा कारोबारी दशा अच्छी, सफलता साथ देगी, मगर फैमिली फ्रंट पर तनाव परेशानी बने रहने का डर।
कन्या : सितारा शाम तक खर्चों को बढ़ाने तथा अर्थ दशा टाइट रखने वाला, लेन-देन के काम सजग रह कर करें मगर बाद में आम हालात सुधरेंगे।
तुला: सितारा शाम तक कारोबारी कामों में कामयाबी देने तथा अर्थ दशा कंफर्टेबल रखने वाला, मगर बाद में प्रतिकूल हालात बनेंगे।
वृश्चिक: अनमने मन से शाम तक की गई किसी भी सरकारी कोशिश का फेवरेवल नतीजा न मिलेगा, मगर बाद में अर्थ दशा सुधर सकती है।
धनु : शाम तक किसी काम के उलझने, बिगड़ने का डर रह सकता है, मगर बाद में समय आपको हिम्मती, उत्साही बनाएगा।
मकर: शाम तक पेट के बिगड़ने का डर, इसलिए नापतोल कर खान-पान करें, मगर बाद में आम हालात सुधरेंगे।
कुंभ: सितारा शाम तक कामकाजी कामों के लिए अच्छा, मगर बाद में आपको हर मोर्चे पर सचेत रहना ठीक रहेगा।
मीन : सितारा शाम तक एहतियात परेशानी वाला, मन भी परेशान तथा डावांडोल सा रहेगा, मगर बाद में कामकाजी दशा सुधरेगी।