Tarot Card Rashifal (5th january): टैरो कार्ड्स से करें अपने भविष्य के दर्शन

Edited By Sarita Thapa,Updated: 04 Jan, 2026 02:20 PM
मेष- आज आपके भीतर नई ऊर्जा और उत्साह का संचार होगा। कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत रंग लाएगी और उच्च अधिकारियों से प्रशंसा मिल सकती है। आर्थिक रूप से दिन लाभकारी है, निवेश के नए अवसर प्राप्त होंगे।
मेष- आज आपके भीतर नई ऊर्जा और उत्साह का संचार होगा। कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत रंग लाएगी और उच्च अधिकारियों से प्रशंसा मिल सकती है। आर्थिक रूप से दिन लाभकारी है, निवेश के नए अवसर प्राप्त होंगे। परिवार में खुशियों का माहौल रहेगा। प्रेम संबंधों में मधुरता आएगी। शाम को किसी पुराने मित्र से मुलाकात मन को प्रसन्न कर देगी।
वृष - आज का दिन आपके लिए स्थिरता लेकर आएगा। व्यापार में सोचे हुए कार्य पूरे होंगे। यदि आप नई संपत्ति खरीदने का मन बना रहे हैं, तो आज का दिन शुभ है। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें, बाहर के खान-पान से बचें। पारिवारिक जीवन में थोड़ा तनाव हो सकता है, लेकिन बातचीत से समाधान निकल जाएगा। विद्यार्थियों के लिए एकाग्रता बढ़ाने का दिन है।
मिथुन- आज आपकी संवाद शैली और बुद्धिमत्ता आपको सफलता दिलाएगी। नौकरीपेशा लोगों को नई जिम्मेदारियाँ मिल सकती हैं। सामाजिक दायरे में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। कला और साहित्य से जुड़े लोगों के लिए आज का दिन सृजनात्मक रहेगा। जीवनसाथी के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा। अचानक धन लाभ के योग बन रहे हैं।
कर्क- आज मन थोड़ा भावुक रह सकता है। पुराने निवेश से लाभ होने की संभावना है। कार्यस्थल पर सहकर्मियों का सहयोग मिलेगा। माता-पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। घर में किसी धार्मिक आयोजन की रूपरेखा बन सकती है। यात्रा के योग हैं, जो आपके लिए सुखद रहेगी। खर्चों पर नियंत्रण रखने की जरूरत है ताकि बजट न बिगड़े।
सिंह- आज आप आत्मविश्वास से लबरेज रहेंगे। आपके नेतृत्व क्षमता की सराहना होगी। अटके हुए सरकारी काम आज पूरे हो सकते हैं। प्रेम जीवन में रोमांस बना रहेगा। व्यवसाय में नए साझेदार मिल सकते हैं। संतान पक्ष से कोई शुभ समाचार मिल सकता है। शाम का समय मनोरंजन में बीतेगा।
कन्या- आज का दिन मिला-जुला रहेगा। काम का बोझ अधिक हो सकता है, जिससे थकान महसूस होगी। आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी, लेकिन भविष्य की योजनाओं पर काम शुरू कर सकते हैं। कानूनी मामलों में सावधानी बरतें। छोटे भाई-बहनों से सहयोग प्राप्त होगा। योग और ध्यान से मानसिक शांति मिलेगी।
तुला- आज आपको सुख-सुविधाओं की प्राप्ति होगी। रिश्तों में आ रही दूरियां खत्म होंगी। साझेदारी के काम में बड़ा मुनाफा होने के योग हैं। नई नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं को अच्छे अवसर मिल सकते हैं। शाम को परिवार के साथ डिनर का प्रोग्राम बन सकता है। स्वास्थ्य उत्तम रहेगा।
वृश्चिक- आज चुनौतियों का सामना मजबूती से करेंगे। शत्रुओं पर विजय प्राप्त होगी। कार्यक्षेत्र में आपकी रणनीतियां सफल रहेंगी। गुप्त धन प्राप्ति के संकेत हैं। विद्यार्थियों को प्रतियोगिता परीक्षा में सफलता मिल सकती है। खान-पान में अनुशासन बनाए रखें। वाणी पर संयम रखें अन्यथा विवाद हो सकता है।
धनु- आज का दिन आध्यात्मिक और मानसिक शांति वाला रहेगा। किसी तीर्थ यात्रा पर जाने का विचार बन सकता है। उच्च शिक्षा के लिए प्रयासरत छात्रों को सफलता मिलेगी। पिता का मार्गदर्शन आपके करियर में सहायक होगा। धन की स्थिति मजबूत होगी। अविवाहितों के लिए विवाह के प्रस्ताव आ सकते हैं।
मकर- आज मेहनत अधिक और परिणाम कम मिल सकते हैं, जिससे मन थोड़ा विचलित रहेगा। धैर्य से काम लें, दोपहर के बाद स्थिति में सुधार होगा। वाहन चलाते समय सावधानी बरतें। ऑफिस की राजनीति से दूर रहना ही बेहतर है। जीवनसाथी का भावनात्मक सहयोग आपको संबल देगा। बुजुर्गों का आशीर्वाद लें।
कुंभ- आज का दिन खुशियों भरा रहेगा। जीवनसाथी के साथ संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी। व्यापार में विस्तार की योजनाएं सफल होंगी। मित्रों के साथ कहीं घूमने का प्लान बन सकता है। आपकी रचनात्मकता चरम पर होगी। समाज सेवा के कार्यों में रुचि बढ़ेगी। रुका हुआ पैसा वापस मिल सकता है।
मीन- आज आप काफी राहत महसूस करेंगे। पुराने रोगों से छुटकारा मिल सकता है। नौकरी में पदोन्नति के योग बन रहे हैं। घर की साज-सज्जा पर धन खर्च हो सकता है। अटके हुए काम गति पकड़ेंगे। बच्चों के साथ समय बिताकर तनाव कम होगा। दान-पुण्य के कार्यों में मन लगेगा।
शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ