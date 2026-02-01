Daily horoscope : फरवरी का आरंभ इन राशियों को देगा खुशियों की सौगात

Edited By Sarita Thapa, Updated: 01 Feb, 2026 08:06 AM

मेष : प्रॉपर्टी के साथ जुड़े किसी काम को हाथ में लेने के लिए समय अच्छा, यत्नों प्रोग्रामों में कामयाबी मिलेगी, शत्रु आपके समक्ष ठहर न सकेंगे।

वृष: मित्रों, सज्जन- साथियों के साथ मेल-मिलाप फ्रूटफुल, वे लोग आपकी किसी समस्या को सुलझाने में काफी हैल्पफुल हो सकते हैं।

मिथुन: सितारा धन लाभ वाला, कारोबारी कामों के लिए आपकी भागदौड़ अच्छा नतीजा दे सकती है, किंतु शत्रु उभरते-सिमटते रह सकते हैं।

कर्क: सितारा व्यापार तथा कामकाज के कामों को संवारने तथा कामयाबी देने वाला, खुशदिल मूड के कारण आपको हर काम सहल दिखेगा।

सिंह : जिन खर्चों को टाल सकें या रोक सकें, उन्हें टाल देने का यत्न करें, ध्यान रखें कि आपकी पेमैंट न किसी के नीचे फंस जाए।

कन्या : ड्रिंक्स, कैमिकल्स, पेमैंट, इंपोर्ट-एक्सपोर्ट का काम करने वालों को अपनी कामकाजी भागदौड़ की अच्छी रिटर्न मिलेगी।

तुला: सरकारी व गैर-सरकारी कामों में कामयाबी मिलेगी, मान-सम्मान, प्रभाव दबदबा भी बना रहेगा, शत्रु कमजोर रहेंगे।

वृश्चिक: किसी धार्मिक प्रोग्राम के साथ जुड़ने, धार्मिक लिटरेचर पढ़ने, कथावार्ता, भजन कीर्तन सुनने में रुचि रहेगी।

धनु : सेहत के प्रति अटैन्टिव रहना सही रहेगा, खान-पान भी लिमिट में करें, मन भी अशांत-परेशान रहेगा।

मकर: अर्थ तथा कारोबारी दशा संतोषजनक, सफलता साथ देगी, फैमिली फ्रंट पर तालमेल तथा सहयोग बना रहेगा।

कुंभ: किसी प्रबल शत्रु के साथ टकराव का खतरा बढ़ सकता है, इसलिए हर तरह से सावधान रहना ठीक रहेगा।

मीन : संतान साथ देगी, सपोर्टिव रुख रखेगी तथा आपकी किसी समस्या को सुलझाने में काफी इंस्ट्रूमैंटल हो सकती है।

