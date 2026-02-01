Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking




    1. Hindi News
    2. Dharm
    3. | Daily horoscope : फरवरी का आरंभ इन राशियों को देगा खुशियों की सौगात

Daily horoscope : फरवरी का आरंभ इन राशियों को देगा खुशियों की सौगात

Edited By Updated: 01 Feb, 2026 08:06 AM

rashifal in hindi

मेष : प्रॉपर्टी के साथ जुड़े किसी काम को हाथ में लेने के लिए समय अच्छा, यत्नों प्रोग्रामों में कामयाबी मिलेगी, शत्रु आपके समक्ष ठहर न सकेंगे।

मेष : प्रॉपर्टी के साथ जुड़े किसी काम को हाथ में लेने के लिए समय अच्छा, यत्नों प्रोग्रामों में कामयाबी मिलेगी, शत्रु आपके समक्ष ठहर न सकेंगे।

आज का राशिफल 1 फरवरी, 2026- सभी मूलांक वालों के लिए कैसा रहेगा

Tarot Card Rashifal (1st February): टैरो कार्ड्स से करें अपने भविष्य के दर्शन

लव राशिफल 1 फरवरी- प्यार किया है चोरी-चोरी

और ये भी पढ़े

वृष: मित्रों, सज्जन- साथियों के साथ मेल-मिलाप फ्रूटफुल, वे लोग आपकी किसी समस्या को सुलझाने में काफी हैल्पफुल हो सकते हैं।

मिथुन: सितारा धन लाभ वाला, कारोबारी कामों के लिए आपकी भागदौड़ अच्छा नतीजा दे सकती है, किंतु शत्रु उभरते-सिमटते रह सकते हैं।

कर्क: सितारा व्यापार तथा कामकाज के कामों को संवारने तथा कामयाबी देने वाला, खुशदिल मूड के कारण आपको हर काम सहल दिखेगा।

सिंह : जिन खर्चों को टाल सकें या रोक सकें, उन्हें टाल देने का यत्न करें, ध्यान रखें कि आपकी पेमैंट न किसी के नीचे फंस जाए।

कन्या : ड्रिंक्स, कैमिकल्स, पेमैंट, इंपोर्ट-एक्सपोर्ट का काम करने वालों को अपनी कामकाजी भागदौड़ की अच्छी रिटर्न मिलेगी।

तुला: सरकारी व गैर-सरकारी कामों में कामयाबी मिलेगी, मान-सम्मान, प्रभाव दबदबा भी बना रहेगा, शत्रु कमजोर रहेंगे।

वृश्चिक: किसी धार्मिक प्रोग्राम के साथ जुड़ने, धार्मिक लिटरेचर पढ़ने, कथावार्ता, भजन कीर्तन सुनने में रुचि रहेगी।

धनु : सेहत के प्रति अटैन्टिव रहना सही रहेगा, खान-पान भी लिमिट में करें, मन भी अशांत-परेशान रहेगा।

मकर: अर्थ तथा कारोबारी दशा संतोषजनक, सफलता साथ देगी, फैमिली फ्रंट पर तालमेल तथा सहयोग बना रहेगा।

कुंभ: किसी प्रबल शत्रु के साथ टकराव का खतरा बढ़ सकता है, इसलिए हर तरह से सावधान रहना ठीक रहेगा।

मीन : संतान साथ देगी, सपोर्टिव रुख रखेगी तथा आपकी किसी समस्या को सुलझाने में काफी इंस्ट्रूमैंटल हो सकती है।

शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!