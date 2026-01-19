Daily horoscope : आज मां दुर्गा की कृपा से इन राशियों का बदलेगा भाग्य, बनेंगे हर बिगड़े काम
Edited By Niyati Bhandari,Updated: 19 Jan, 2026 07:55 AM
मेष : किसी राजकीय काम के लिए आप द्वारा की गई भागदौड़ अच्छा रिजल्ट देगी
मेष : किसी राजकीय काम के लिए आप द्वारा की गई भागदौड़ अच्छा रिजल्ट देगी, शत्रु भी आपकी पकड़ में रहेंगे।
वृष: किसी धार्मिक प्रोग्राम के साथ जुड़ने, धार्मिक लिटरेचर पढ़ने तथा कथा-वार्ता, भजन-कीर्तन सुनने में रुचि रहेगी।
मिथुन: सितारा सेहत के लिए ढीला, गिरने- फिसलने का भी डर रहेगा, मन भी अशांत-डिस्टर्ब सा रहेगा, मगर आम हालात अनुकूल चलेंगे।
कर्क: कामकाजी कामों की दशा संतोषजनक, कोशिशों इरादों में कामयाबी मिलेगी, फैमिली फ्रंट पर तालमेल सहयोग रहेगा।
सिंह : शत्रुओं को कमजोर समझने की भूल नहीं करनी चाहिए, दूसरों के झांसे में भी नहीं आना चाहिए, सफर भी टाल दें।
कन्या : संतान साथ देगी, सपोर्ट करेगी और आपके किसी उलझे रुके काम को संवारने में इंसट्रूमैंटल होगी।
तुला: कोर्ट-कचहरी में जाने या उसके साथ जुड़े काम को हाथ में लेने पर कदम बढ़त की तरफ, मान-सम्मान की प्राप्ति।
वृश्चिक: आम सितारा स्ट्रांग जो आपको हिम्मती, उत्साही तथा कामकाजी तौर पर एक्टिव तथा इफैक्टिव रखेगा।
धनु : लोहा, लोहा मशीनरी, लोहा के कलपुर्जों, लोहा से बने सामान का कारोबार करने वालों को अपने कामों में भरपूर लाभ मिलेगा।
मकर: अर्थ तथा कारोबारी दशा अच्छी, सफलता साथ देगी मगर शीत वस्तुओं का सेवन परहेज के साथ करें।
कुंभ: समय उलझनों, झमेलों, पचीदगियों वाला, अपने आपको दूसरों के झांसों से भी बचाकर रखें।
मीन : सितारा धन लाभ वाला, कारोबारी टूरिंग, प्लानिंग भी लाभ देगी, यत्न करने पर कोई कामकाजी बाधा-मुश्किल हटेगी।