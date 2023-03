Shani Pradosh: आज है शनिदेव को खुश कर परेशानियों से मुक्ति पाने का सुनहरा अवसर

Edited By Niyati Bhandari,Updated: 04 Mar, 2023 07:01 AM

प्रत्येक माह की त्रयोदशी तिथि के दिन प्रदोष का व्रत रखा जाता है। इस बार प्रदोष व्रत 4 मार्च को है यानि कि आज। शनिवार का दिन होने के कारण

शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ

Shani Pradosh Vrat 2023: प्रत्येक माह की त्रयोदशी तिथि के दिन प्रदोष का व्रत रखा जाता है। इस बार प्रदोष व्रत 4 मार्च को है यानि कि आज। शनिवार का दिन होने के कारण इसे शनि प्रदोष व्रत कहते हैं। आज के दिन शनिदेव और महादेव की साथ में पूजा करने से व्यक्ति के जीवन के सारे पाप धुल जाते हैं। शनिदेव महादेव के भक्त थे इसलिए अगर दोनों को एक साथ खुश करना चाहते हैं तो आज के दिन खास शुभ मुहूर्त में इन उपायों को जरूर करना चाहिए। तो आइए जानते हैं कौन से उपाय करके हम दोनों देवों को एक साथ प्रसन्न कर सकते हैं।





1100 रुपए मूल्य की जन्म कुंडली मुफ्त में पाएं। अपनी जन्म तिथि अपने नाम, जन्म के समय और जन्म के स्थान के साथ हमें 96189-89025 पर व्हाट्सएप करें



Shani Pradosh Vrat Puja Muhurat शनि प्रदोष व्रत पूजा मुहूर्त: हिंदू कैलेंडर के अनुसार शनि प्रदोष व्रत का शुभ मुहूर्त संध्या 06 बजकर 35 मिनट से रात्रि 08 बजकर 54 मिनट तक रहेगा। आज के दिन खास रवि योग का निर्माण हो रहा है, जिसका आरंभ शाम 5 बजकर 11 मिनट से होगा और 5 मार्च को सुबह 05 बजकर 07 मिनट पर इसका समापन होगा। मान्यताओं के अनुसार इस शुभ योग में पूजा करने से व्यक्ति को दोगुना लाभ मिलेगा।





Shani Pradosh upay शनि प्रदोष उपाय: To reduce the effect of Saturn शनि के प्रभाव को कम करने के लिए: शनि ढैया और साढ़ेसाती का प्रभाव कम करना चाहते हैं तो शनि प्रदोष के दिन शनि चालीसा का पाठ करें और शनि देव के इन मंत्रों का जाप करें।



Shani dev mantra शनि देव मंत्र:

ॐ शं शनैश्चराय नमः।

ॐ प्रां प्रीं प्रौं सः शनैश्चराय नमः।

ऊँ प्रां प्रीं प्रौं सः शनैश्चराय नमः।





To get rid of financial constraints आर्थिक तंगी से छुटकारा पाने के लिए: प्रदोष के दिन शाम की पूजा का बहुत महत्व होता है। अगर किसी व्यक्ति को आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ रहा है तो उसे प्रदोष के दिन शाम के समय 108 बार महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हुए शिवलिंग का जलाभिषेक करना चाहिए। ऐसा करने से महादेव सारे दुखों हो हर लेते हैं।



To get a job desired मनचाही नौकरी पाने के लिए: बहुत कोशिशों के बाद भी नौकरी नहीं मिल पा रही तो शनि प्रदोष के दिन एक मुठ्‌ठी काली उड़द के दाने उलटे हाथ से अपने ऊपर से 7 बार घुमाएं और फिर इन्हें काले कौवे को खिला दें। ऐसा करने से भोलेनाथ तरक्की के रास्ते खोल देते हैं।