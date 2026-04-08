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Shiv ji Ke Avatar : क्या आप जानते हैं शिव के इन अवतारों का सीक्रेट ? हर रूप में छिपा है ब्रह्मांड का एक गहरा राज

Edited By Updated: 08 Apr, 2026 01:45 PM

shiv ji ke avatar

भगवान शिव को हिंदू धर्म में महादेव कहा जाता है, जिनका न कोई आदि है और न ही अंत। हालांकि हम उन्हें अक्सर कैलाश पर्वत पर ध्यानमग्न एक योगी के रूप में देखते हैं, लेकिन पुराणों में उनके ऐसे कई अद्भुत अवतारों का वर्णन है जो चौंका देने वाले रहस्यों से भरे...

Shiv ji Ke Avatar : भगवान शिव को हिंदू धर्म में महादेव कहा जाता है, जिनका न कोई आदि है और न ही अंत। हालांकि हम उन्हें अक्सर कैलाश पर्वत पर ध्यानमग्न एक योगी के रूप में देखते हैं, लेकिन पुराणों में उनके ऐसे कई अद्भुत अवतारों का वर्णन है जो चौंका देने वाले रहस्यों से भरे हैं। शिव के ये अवतार केवल कहानियां नहीं, बल्कि ब्रह्मांड के गूढ़ विज्ञान और जीवन के गहरे दर्शन को दर्शाते हैं। चाहे वह काल का अंत करने वाला भैरव रूप हो, या सेवा की पराकाष्ठा दिखाने वाले हनुमान। महादेव का हर रूप मनुष्य को मोह, अहंकार और भय से मुक्त करने का एक गुप्त मार्ग बताता है। तो आइए जानते हैं शिव के उन अवतारों के सीक्रेट्स के बारे में, जिन्होंने समय-समय पर सृष्टि की दिशा बदली और जिनके हर रूप में छिपे हैं ब्रह्मांडीय सत्य के गहरे राज।

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पिप्पलाद अवतार
महादेव का यह अवतार ऋषि दधीचि के पुत्र के रूप में हुआ था। कहा जाता है कि पिप्पलाद ने ही शनि देव को श्राप दिया था कि 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों पर शनि की कुदृष्टि नहीं पड़ेगी। यह रूप हमें सिखाता है कि कठिन तपस्या से नियति और ग्रहों के प्रभाव को भी बदला जा सकता है।

नंदी अवतार
नंदी केवल शिव की सवारी नहीं, बल्कि उनका एक पूर्ण अवतार हैं। शिलाद ऋषि की तपस्या से प्रसन्न होकर शिव ने उनके पुत्र के रूप में जन्म लिया। नंदी का स्वरूप 'जीव' और 'ईश्वर' के मिलन का प्रतीक है। नंदी का हमेशा शिव की ओर देखना यह दर्शाता है कि भक्त का ध्यान हमेशा परमात्मा में केंद्रित होना चाहिए।

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वीरभद्र अवतार
जब माता सती ने यज्ञ की अग्नि में आत्मदाह किया, तब क्रोधित शिव ने अपनी एक जटा उखाड़कर 'वीरभद्र' को प्रकट किया।  यह अवतार सिखाता है कि जब अन्याय और अधर्म की सीमा पार हो जाए, तब मौन रहना अपराध है। यह शिव के उस रौद्र रूप का प्रतीक है जो अहंकार का नाश करता है।

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भैरव अवतार
काल भैरव को शिव का सबसे भयानक रूप माना जाता है। ब्रह्मा जी के अहंकार को तोड़ने के लिए शिव ने यह रूप लिया था। भैरव का अर्थ है जो भय का नाश करे। यह अवतार ब्रह्मांड के उस सत्य को दर्शाता है कि मृत्यु और समय से कोई नहीं बच सकता, इसलिए व्यक्ति को निर्भय होकर धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए।

अश्वत्थामा अवतार
महाभारत के पात्र अश्वत्थामा को शिव का ही अंशावतार माना गया है। द्रोणाचार्य की घोर तपस्या के बाद शिव ने उनके पुत्र के रूप में अंश रूप में जन्म लिया। अश्वत्थामा का आज भी जीवित होना इस बात का प्रमाण है कि कर्मों का फल युगों-युगों तक पीछा नहीं छोड़ता।

हनुमान अवतार
भगवान शिव के सभी अवतारों में हनुमान जी को सबसे शक्तिशाली और रुद्रावतार माना गया है। यह अवतार भगवान विष्णु और भगवान शिव के बीच के गहरे प्रेम और समन्वय का प्रतीक है। हनुमान रूप यह संदेश देता है कि सबसे शक्तिशाली होने के बाद भी विनम्रता और सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है।

क्यों लेते हैं शिव ये अवतार?
संतुलन: जब भी सृजन (ब्रह्मा) और पालन (विष्णु) के बीच विनाश की आवश्यकता होती है ताकि नया सृजन हो सके, शिव प्रकट होते हैं।

अहंकार का अंत: अधिकांश अवतारों में शिव ने देवताओं या ऋषियों के घमंड को चूर किया है।

भक्तों की रक्षा: शिव अपने भक्तों के लिए कभी बालक, कभी शिकारी तो कभी नटराज बन जाते हैं।

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