Somwar Ke Upay: सोमवार को करें बेलपत्र के ये उपाय, भोलेनाथ खुशियों से भर देंगे आपका आंगन

Edited By Prachi Sharma,Updated: 10 Feb, 2025 04:30 AM

सोमवार का दिन हिंदू धर्म में विशेष महत्व रखता है क्योंकि यह भगवान शिव के दिन के रूप में जाना जाता है। प्रत्येक सोमवार को विशेष रूप से भगवान शिव का पूजन किया जाता है

शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ

Somwar Ke Upay: सोमवार का दिन हिंदू धर्म में विशेष महत्व रखता है क्योंकि यह भगवान शिव के दिन के रूप में जाना जाता है। प्रत्येक सोमवार को विशेष रूप से भगवान शिव का पूजन किया जाता है और यह दिन भगवान शिव के आशीर्वाद को प्राप्त करने के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। अगर आप अपने जीवन में सुख, समृद्धि, और मानसिक शांति की प्राप्ति चाहते हैं तो बेलपत्र के उपायों को अपनाना अत्यंत लाभकारी हो सकता है। बेलपत्र भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है और इन्हें शिवलिंग पर अर्पित करने से अनेक शुभ फलों की प्राप्ति होती है।

बेलपत्र का महत्व

बेलपत्र को भगवान शिव का प्रिय पत्र माना जाता है। बेलपत्र का उपयोग धार्मिक अनुष्ठानों, पूजा, और विशेष रूप से भगवान शिव की आराधना में किया जाता है। माना जाता है कि बेलपत्र भगवान शिव के प्रतीक हैं और इनकी पूजा करने से भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है।

Do these remedies on Monday सोमवार के दिन करें ये उपाय

जल और बेलपत्र से अभिषेक करें

सोमवार के दिन शिवलिंग पर जल अर्पित करने से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। सबसे पहले बेलपत्र लें और उसे साफ पानी से धोकर शिवलिंग पर अर्पित करें। इसके बाद जल से अभिषेक करें। यह उपाय मानसिक शांति और समृद्धि के लिए लाभकारी होता है। बेलपत्र को भगवान शिव का प्रिय माना जाता है इसलिए यह उपाय भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने का एक बेहतरीन तरीका है।

भगवान शिव के 108 नामों का जाप करें

सोमवार को भगवान शिव के 108 नामों का जाप करना बेहद शुभ माना जाता है। आप किसी शिव मंदिर में जाकर या घर पर शिव के 108 नामों का जाप कर सकते हैं। यह उपाय भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने के लिए किया जाता है और मानसिक शांति और सुख प्राप्त करने के लिए बहुत प्रभावी होता है। इसके साथ ही यह उपाय आत्मविश्वास बढ़ाने में भी मदद करता है।

सोमवार को सफेद रंग के वस्त्र पहनें

सोमवार के दिन सफेद रंग के वस्त्र पहनने का महत्व है क्योंकि सफेद रंग को भगवान शिव का प्रिय रंग माना जाता है। यह रंग शांति और पवित्रता का प्रतीक है और इसे पहनने से मानसिक शांति और सकारात्मकता का संचार होता है। इस दिन सफेद रंग पहनने से भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है और जीवन की कठिनाइयां दूर होती हैं।

घर के मंदिर में दीपक लगाएं

सोमवार के दिन घर के मंदिर में दीपक लगाना भी अत्यंत शुभ होता है। यह दीपक भगवान शिव की आराधना के लिए बहुत खास होता है और घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है।

बेलपत्र के पेड़ के नीचे शाम को दिया जलाने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। अपनी अधूरी मनोकामनाओं को पूरा करने के लिए बेलपत्र के बीच वाले पत्ते पर शहद लगाएं और शिवलिंग पर अर्पित कर दें।

आज के दिन करें इन मंत्रों का जाप

।। श्री शिवाय नम:।।

।। श्री शंकराय नम:।।

।। श्री महेश्वराय नम:।।

।। श्री सांबसदाशिवाय नम:।।

।। श्री रुद्राय नम:।।

।। ओम पार्वतीपतये नम:।।

।। ओम नमो नीलकण्ठाय नम:।।