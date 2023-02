Surya Arghya Vidhi: इस विधि से सूर्य देव को दें अर्घ्य, तभी मिलेगा पुण्य लाभ

Edited By Niyati Bhandari,Updated: 12 Feb, 2023 08:07 AM

सनातन धर्म में सूर्य देव को जल चढ़ाना दैनिक क्रिया का आरंभ है। जीवन में सूर्य देव का बहुत बड़ा योगदान है। मान्यताओं के अनुसार सूर्य

Surya Arghya Vidhi सूर्य अर्घ्य विधि: सनातन धर्म में सूर्य देव को जल चढ़ाना दैनिक क्रिया का आरंभ है। जीवन में सूर्य देव का बहुत बड़ा योगदान है। मान्यताओं के अनुसार सूर्य देव ही ऐसे देव हैं, जो अपने भक्तों को प्रतिदिन दर्शन देते हैं। अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में सूर्य कमजोर हो, उसे प्रतिदिन सूर्यदेव को अर्घ्य देना चाहिए। सूर्यदेव को सुबह-सुबह अर्घ्य देने से समाज में मान-सम्मान की बढ़ोतरी होती है और व्यक्ति मनवांछित फल पाता है। अगर किसी व्यक्ति के विवाह में बाधा आ रही है तो उसे सिर्फ जल चढ़ा कर ही दूर किया जा सकता है। सूर्य देव को जल अर्पित करने के भी कुछ नियम होते हैं। अगर उन नियमों का पालन कर लिया जाए तो सूर्य देव जल्द ही प्रसन्न होते हैं तो आइए जानते है कौन से हैं वह नियम :

Surya Dev Water Offer Rules सूर्य देव को जल चढ़ाने के नियम: सूर्य देव को जल अर्पित करने के लिए सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें। उगते हुए सूर्य नारायण को जल अर्पित करें। सूर्यदेव की पहली किरण सेहत के लिए बहुत ही लाभदायक होती है। अगर कोई व्यक्ति किसी बीमारी से ग्रस्त है तो उगते सूरज को जल चढ़ाने से रोग जल्दी समाप्त हो जाते हैं।

सूर्य देव को जल का अर्घ्य देने के बाद तीन बार परिक्रमा लगाकर धरती माता को प्रणाम करें।

सूर्य देव को जल चढ़ाते वक्त ध्यान रखें की दोनों हाथ सिर के ऊपर होने चाहिए। ऐसा करने से नवग्रहों के शुभ फलों की प्राप्ति होती है।

अगर जीवन में जल्द ही तरक्की पाना चाहते हैं तो अर्घ्य देने के लिए पानी में पीले फूल और लाल चंदन डाल लें।

वैसे तो सूर्य के दर्शन करने बहुत ही जरुरी होते हैं लेकिन अगर सूर्य देव नहीं दिख रहे तो दूर से ही उनको हाथ जोड़ कर नमन कर दें।

Do not make these mistakes while offering water to Surya Dev सूर्य देव को जल चढ़ाते समय न करें ये गलतियां:

सूर्य देव को जल चढ़ाते समय जूते-चप्पल नहीं पहनने चाहिए।

जल अर्पित करते समय इस बात का ध्यान रखें कि पानी पैरों में नहीं आना चाहिए।

पूर्व दिशा की ओर मुंह करके ही सूर्य को जल अर्पित करना चाहिए।

Surya Dev Mantras सूर्य देव मंत्र: रविवार के दिन सूर्य देव के सामने आसन बिछाकर बैठकर इनमें से किसी भी एक मंत्र का जाप जरूर करना चाहिए। ऐसा करने से घर में धन-धान्य की कोई कमी नहीं रहेगी :

ॐ ह्रीं ह्रीं सूर्याय नमः

ॐ सूर्याय नम:

ॐ घृणि सूर्याय नम:

ॐ भास्कराय नमः

ॐ अर्काय नमः

ॐ सवित्रे नमः