Vastu Tips: घर के तवे से जुड़ा है तरक्की का रास्ता, जरूर रखें इन बातों का ध्यान

घर और उसमें सजाई गई हर वस्तु का सीधा असर व्यक्ति के जीवन पर पड़ता है। उसी की ऊर्जा के अनुरुप जीवन में

Vastu tips for kitchen: घर और उसमें सजाई गई हर वस्तु का सीधा असर व्यक्ति के जीवन पर पड़ता है। उसी की ऊर्जा के अनुरुप जीवन में अच्छा-बुरा होता है। घर की रसोई एक ऐसी जगह है, जहां गृहणी सबसे ज्यादा समय व्यतीत करती है। क्या आप जानते हैं इसी रसोई में रखा तवा, जो देखने में तो सिर्फ रोटी बनाने के लिए इस्तेमाल होता है उसका सीधा संबंध घर की तरक्की से जुड़ा है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार तवे को राहु का प्रतीक माना गया है, अत: जरूर रखें इन छोटी-छोटी बातों का ध्यान-





How to keep the kitchen pan रसोई के तवे को कैसे रखना चाहिए: वास्तु के अनुसार तवे को हमेशा लिटा कर और ऐसी जगह रखना चाहिए, जहां हमारे अलावा किसी और को तवा न दिखे। तवे को कभी भी गैस पर खाली नहीं छोड़ना चाहिए। कई बार जल्दी-जल्दी में तवे को गैस पर छोड़ दिया जाता है लेकिन ऐसा करने से घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ता है। जिस स्थान पर खाना बनाया जाता है, तवा उसके दाएं तरफ ही रखें।





Do not splash water on hot pan गरम तवे पर पानी न छिड़के: कई लोग रोटी बनाने के तुरंत बाद उसे पानी में धोने के लिए डाल देते हैं लेकिन वास्तु शास्त्र के अनुसार इसे गलत बताया गया है। गरम तवे पर पानी डालने से जो छन्न की आवाज आती है वो नकारात्मकता को अपने पास खींचती है। माना जाता है किसी की मृत्यु के बाद उसकी तेरहवीं पर गरम तवे पर पानी डाला जाता है इसीलिए सामान्य दिनों में ऐसा करना अशुभ होता है। घर के बड़े-बुजुर्ग भी ऐसा करने से मना करते हैं।





Always keep the pan clean तवे को हमेशा रखें साफ: तवे का संबंध राहु से माना जाता है इसलिए तवे को हमेशा साफ-सुथरा रखना चाहिए। कभी भी रोटी बनाने से पहले इसे एक बार बार पानी से जरूर धोना चाहिए चाहे वो पहले से साफ ही क्यों न हो।



Sprinkle salt on pan तवे पर छिड़के नमक: वास्तु के मुताबिक तवे पर नमक छिड़कना बहुत ही शुभ बताया गया है। रोटी बनाने से पहले तवे पर नमक छिड़कने से नेगेटिव एनर्जी पॉजिटिव में बदल जाती है और विज्ञान के मुताबिक ऐसा करने से सारे किटाणु मर जाते हैं।