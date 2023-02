Vastu Tips for fridge: वास्तु के अनुसार इस दिशा में रखें फ्रिज, मिलेंगे तमाम फायदे

Edited By Niyati Bhandari,Updated: 07 Feb, 2023 09:26 AM

वास्तु के अनुसार घर की सभी चीजें सही ढंग से रखी जाएं तो पॉजिटिव एनर्जी बनी रहती है। जिससे वातावरण को शांत रखने में मदद मिलती है।

शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ

Vastu Tips for fridge: वास्तु के अनुसार घर की सभी चीजें सही ढंग से रखी जाएं तो पॉजिटिव एनर्जी बनी रहती है। जिससे वातावरण को शांत रखने में मदद मिलती है। किचन के वास्तु में फ्रिज का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है और इसको रखने के लिए सही जगह का चुनाव और भी महत्वपूर्ण है। तो आइए जानते हैं कि किस दिशा में फ्रिज रखने से घर को वास्तु दोष से मुक्त किया जा सकता है।

Keep the fridge away from the wall दीवार से हटाकर रखें फ्रिज: वास्तु के अनुसार रेफ्रिजरेटर को कभी भी ईशान कोण की ओर मुंह करके नहीं रखना चाहिए। फ्रिज किचन के आग्नेय, पश्चिम या उत्तर दिशा में होना चाहिए। नैऋत्य कोण से बचना चाहिए क्योंकि इससे परेशानी हो सकती है। फ्रिज की सेटिंग करते समय ध्यान रखें कि फ्रिज दीवार से थोड़ा दूर होना चाहिए। अगर दीवार और फ्रिज एक साथ रखे होंगे तो घर के सदस्य बीमारियों से घिरे रह सकते हैं।





No sunlight on the fridge फ्रिज पर न पड़े धूप: कई बार घर में जगह न होने की वजह से कुछ लोग फ्रिज को ऐसी जगह रख देते हैं, जहां धूप पड़ती हो लेकिन वास्तु के अनुसार इस जगह को शुभ नहीं माना गया है। अगर फ्रिज रसोई घर के अंदर है तो उसे माइक्रोवेव से दूर रखना चाहिए। माइक्रोवेव से निकलने वाली हीट हानिकारक होती है।



Do not place the fridge in front of any door किसी दरवाजे के सामने न रखें फ्रिज: कभी भी फ्रिज को किसी दरवाजे के सामने नहीं रखना चाहिए क्योंकि ऐसा करने से आने वाली सकारात्मक ऊर्जा में रुकावट पैदा होती है। अगर आपके पास पर्याप्त जगह है तो आपको अपने फ्रिज को किचन में रखना चाहिए। रसोई फ्रिज के धात्विक निर्माण से जुड़ी ऊर्जा को सीमित करता है।





Always keep the fridge clean फ्रिज को हमेशा रखें साफ: गंदगी हमेशा नकारात्मक ऊर्जा को अपने पास बुलाती है इसीलिए फ्रिज को रोज साफ़ करना चाहिए। फ्रिज को अंदर और बाहर दोनों तरफ से एकदम साफ और स्‍वच्‍छ रखना चाहिए। बहुत दिनों से रखा हुआ बासी भोजन भी तुरंत फ्रिज से निकाल देना चाहिए। ये बैक्टीरिया को बढ़ावा देने के साथ वास्‍तु के हिसाब से भी गलत माना गया है।