Vrindavan Banke Bihari Mandir : बांके बिहारी मंदिर में खाटू श्याम जैसी व्यवस्था, श्रद्धालुओं की होगी आसान एंट्री

Vrindavan Banke Bihari Mandir : वृंदावन के प्रसिद्ध श्री बांकेबिहारी मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए दर्शन व्यवस्था में बड़े बदलाव किए जा रहे हैं। मंदिर प्रशासन अब राजस्थान के खाटू श्याम मंदिर की तर्ज पर रेलिंग सिस्टम लागू कर रहा है, ताकि भक्तों को सुगम और सुरक्षित दर्शन मिल सकें।

नई रेलिंग व्यवस्था का स्वरूप

मेरठ की एक निजी निर्माण एजेंसी को इस कार्य की जिम्मेदारी सौंपी गई है। मंदिर परिसर में लगभग 2500 मीटर लंबी स्टील की रेलिंग लगाई जा रही है।

प्रवेश द्वार 2 और 3: यहां से तीन-तीन कतारों वाली रेलिंग लगाई जा रही हैं, जो निकास द्वार 1 और 4 तक जाएंगी।

प्रवेश द्वार 5: यहां दो रेलिंग होंगी, जिनमें से एक विशेष रूप से VIP दर्शनार्थियों के लिए सुरक्षित रखी जाएगी। इसके जरिए VIP सीधे कठघरे तक पहुंच सकेंगे।

आपातकालीन गेट: सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक रेलिंग के बीच में 5-5 छोटे गेट बनाए गए हैं, ताकि आवश्यकता पड़ने पर भीड़ को एक लेन से दूसरी लेन में भेजा जा सके।

काम की प्रगति और रिस्पांस

मंदिर में दिन के समय होने वाली भीड़ को देखते हुए कर्मचारी रात भर कार्य कर रहे हैं। हाल ही में गेट नंबर 3 से लेकर मुख्य चौक के ढलान तक रेलिंग लगाने का काम पूरा किया गया।

शनिवार को जब श्रद्धालुओं ने इस नई व्यवस्था के बीच से होकर दर्शन किए, तो उन्होंने इसे काफी सुविधाजनक बताया। हाई पावर्ड प्रबंध कमेटी की देखरेख में नक्शे के अनुसार यह कार्य तेजी से पूरा किया जा रहा है।

