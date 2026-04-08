Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking




    1. Hindi News
    2. Entertainment
    3. | 4 साल के हुए गोला, Bharti Singh ने खास अंदाज में मनाया बेटे का बर्थडे, देखें Pictures

4 साल के हुए गोला, Bharti Singh ने खास अंदाज में मनाया बेटे का बर्थडे, देखें Pictures

Edited By Updated: 08 Apr, 2026 12:18 PM

bharti singh gola birthday

Mumbai : मशहूर कॉमेडियन Bharti Singh और Harsh Limbachiyaa के लाडले बेटे लक्ष (गोला) हाल ही में 4 साल के हो गए हैं। इस खास मौके को यादगार बनाने के लिए भारती और हर्ष ने कोई कसर नहीं छोड़ी। सोशल मीडिया पर गोला के बर्थडे सेलिब्रेशन की तस्वीरें और वीडियो...

Mumbai : मशहूर कॉमेडियन Bharti Singh और Harsh Limbachiyaa के लाडले बेटे लक्ष (गोला) हाल ही में 4 साल के हो गए हैं। इस खास मौके को यादगार बनाने के लिए भारती और हर्ष ने कोई कसर नहीं छोड़ी। सोशल मीडिया पर गोला के बर्थडे सेलिब्रेशन की तस्वीरें और वीडियो इस वक्त खूब वायरल हो रहे हैं।

Bharti Singh Gola Birthday

एक खास सरप्राइज और आलीशान वेन्यू
 Bharti और Harsh ने गोला के चौथे जन्मदिन के लिए एक शानदार रिजॉर्ट बुक किया था। इस सेलिब्रेशन में भारती की मां, बहन, सास-ससुर और परिवार के अन्य सदस्य शामिल हुए। रिजॉर्ट के एक बड़े हॉल को बेहद खूबसूरती से सजाया गया था, जिसे देखकर नन्हा गोला खुशी से झूम उठा।

Bharti Singh Gola Birthday

और ये भी पढ़े

गोला का कूल बर्थडे लुक
अपने जन्मदिन पर गोला काफी मासूम और क्यूट लग रहे थे। उन्होंने एक सफेद रंग की कैजुअल टी-शर्ट और जींस पहनी थी। उनके इंस्टाग्राम अकाउंट पर साझा की गई तस्वीरों के साथ कैप्शन में लिखा गया, "मैं बर्थडे बॉय हूं, कैसे लगे आपको मेरे बर्थडे के फोटोज ? इन तस्वीरों पर फैंस ने दिल खोलकर प्यार लुटाया और कमेंट सेक्शन बधाइयों से भर गया।

Bharti Singh Gola Birthday

कार-थीम वाला यूनिक केक और सजावट
गोला की पसंद को ध्यान में रखते हुए पूरी पार्टी को कस्टमाइज किया गया था। पूरी सजावट सिल्वर और ब्लू कलर थीम पर आधारित थी, जो दिखने में काफी अट्रैक्टिव लग रही थी।  बर्थडे केक काफी खास था, जिस पर कार-थीम के साथ छोटी-छोटी गाड़ियां और सड़क बनी हुई थी। केक पर गोला का नाम 'लक्ष' और उम्र 4 लिखी थी।

Bharti Singh Gola Birthday

फैमिली व्लॉग और खास पल
भारती ने अपने यूट्यूब व्लॉग के जरिए इस जश्न की पूरी झलक फैंस के साथ साझा की है। वीडियो में गोला के साथ-साथ भारती, हर्ष और उनका छोटा बेटा काजू भी मस्ती करते नजर आ रहे हैं। केक खाते हुए गोला की मासूमियत ने सोशल मीडिया पर सबका दिल जीत लिया है।

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!