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‘Chiraiya’ ने रचा इतिहास, JioHotstar पर बनी सबसे ज्यादा देखी जाने वाली नॉन-फ्रेंचाइज़ सीरीज़

Edited By Updated: 14 Apr, 2026 04:01 PM

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JioHotstar पर स्ट्रीम हो रही सीरीज़ Chiraiya लगातार शानदार प्रदर्शन कर रही है। यह अब प्लेटफॉर्म की सबसे ज्यादा देखी जाने वाली नॉन-फ्रेंचाइज़ फिक्शन सीरीज़ बन चुकी है। साथ ही इसने कई भाषाओं में सबसे उच्च कम्प्लीशन रेट भी हासिल किया है।

नई दिल्ली/टीम डिजिटल। JioHotstar पर स्ट्रीम हो रही सीरीज़ Chiraiya लगातार शानदार प्रदर्शन कर रही है। यह अब प्लेटफॉर्म की सबसे ज्यादा देखी जाने वाली नॉन-फ्रेंचाइज़ फिक्शन सीरीज़ बन चुकी है। साथ ही इसने कई भाषाओं में सबसे उच्च कम्प्लीशन रेट भी हासिल किया है।

रिलीज के बाद बढ़ी लोकप्रियता
रिलीज के बाद से ही ‘Chiraiya’ दर्शकों के बीच चर्चा का बड़ा विषय बन गई है। इसकी भावनात्मक कहानी और मजबूत किरदारों ने अलग-अलग वर्गों के दर्शकों को गहराई से जोड़ा है, जिससे शो की लोकप्रियता लगातार बढ़ती जा रही है।

दर्शकों की मजबूत प्रतिक्रिया
शो को लेकर दर्शकों ने इसे hard-hitting, necessary और deeply impactful जैसे शब्दों से सराहा है। वर्ड-ऑफ-माउथ प्रचार के चलते इसकी व्यूअरशिप लगातार एंगेजमेंट में बदलती रही है और सोशल मीडिया पर भी शो को लेकर चर्चा तेज रही है।

JioStar का बयान
JioStar के प्रतिनिधि आलोक जैन ने कहा कि कंपनी हमेशा ऐसी कहानियों का समर्थन करती है जो लंबे समय तक प्रभाव छोड़ें। उनके अनुसार ‘Chiraiya’ सिर्फ व्यूअरशिप में ही नहीं, बल्कि दर्शकों की गहरी भागीदारी के कारण भी खास है।

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निर्देशक शशांत शाह की प्रतिक्रिया
Shashant Shah ने कहा कि इस शो का उद्देश्य सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि एक चर्चा शुरू करना था। उन्होंने बताया कि दर्शकों का इससे जुड़ना और अपनी प्रतिक्रियाएं साझा करना इसकी सबसे बड़ी सफलता है।

दिव्या दत्ता का अनुभव
Divya Dutta ने कहा कि उन्हें पहले से पता था कि यह शो आसान देखने वाला नहीं होगा, लेकिन इसकी सच्चाई और प्रभाव ने दर्शकों को अंत तक जोड़े रखा। उन्होंने इसे अपने करियर के एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट के रूप में बताया।

‘Chiraiya’ ने सिर्फ एक सीरीज़ के रूप में नहीं, बल्कि एक सामाजिक चर्चा के रूप में अपनी पहचान बनाई है। इसकी कहानी ने दर्शकों को सोचने पर मजबूर किया है और यही इसे बाकी कंटेंट से अलग बनाता है।

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