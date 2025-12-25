बड़ा हादसा: ट्रेन से कटकर दंपती और दो बच्चों समेत 5 की मौत, रेलवे ट्रैक पर बिखरे शव

उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में रेलवे ट्रैक पार करते समय गरीबरथ एक्सप्रेस ट्रेन की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार एक दंपति और उनके दो नाबालिग बच्चों समेत पांच लोगों की मौत हो गई। पुलिस ने बुधवार को यह जानकारी दी। पुलिस ने कहा कि सभी पांच लोग एक ही...

नेशनल डेस्कः उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में रेलवे ट्रैक पार करते समय गरीबरथ एक्सप्रेस ट्रेन की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार एक दंपति और उनके दो नाबालिग बच्चों समेत पांच लोगों की मौत हो गई। पुलिस ने बुधवार को यह जानकारी दी। पुलिस ने कहा कि सभी पांच लोग एक ही मोटरसाइकिल पर सवार थे।



पुलिस अधीक्षक राजेश द्विवेदी ने कहा कि यह घटना बुधवार की शाम रौजा पुलिस थाना क्षेत्र के अंतर्गत रौजा रेलवे स्टेशन थाना के पास उस समय घटी जब पैदल मार्ग पर मोटरसाइकिल सवार रेलवे लाइन को पार कर रहे थे। तभी लखनऊ की ओर से आई गरीबरथ एक्सप्रेस ने उनकी मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी जिससे उस पर बैठे दंपति तथा उनके साढू के अलावा दंपति के दो बच्चों की ट्रेन से कटकर मौके पर ही मौत हो गई।



उन्होंने बताया कि बुधवार शाम 6:30 बजे वनका गांव (लखीमपुर) निवासी सेठपाल (40) मोटरसाइकिल पर अपनी पत्नी पूजा (38) दो बच्चों (4 से 6 साल) और साढू हरिओम (45) को लेकर अपने गांव वनका जा रहे थे। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि घटना के बाद वह पुलिस बल के साथ स्वयं मौके पर पहुंचे और मृतकों की पहचान कराई। दंपति अपने साढू हरिओम के गांव निगोही गए थे और वहीं से साढू के साथ वापस अपने घर जा रहे थे। पुलिस ने मृतकों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। घटनास्थल पर आवागमन सामान्य है।