दिग्गज क्रिकेटर के घर टूटा दुखों का पहाड़, छोटे भाई का अचानक हुआ निधन, 13 साल की उम्र में दुनिया को कहा अलविदा

जिम्बाब्वे की टी20 क्रिकेट टीम के कप्तान सिकंदर रजा के परिवार पर बड़ा दुख टूट पड़ा है।

इंटरनेशनल डेस्कः जिम्बाब्वे की टी20 क्रिकेट टीम के कप्तान सिकंदर रजा के परिवार पर बड़ा दुख टूट पड़ा है। उनके छोटे भाई मोहम्मद महदी का महज 13 साल की उम्र में निधन हो गया। यह दुखद घटना सोमवार को हुई, जबकि महदी को मंगलवार को हरारे के वारेन हिल्स कब्रिस्तान में सुपुर्द-ए-खाक किया गया। जिम्बाब्वे क्रिकेट बोर्ड (ZCB) ने इस दुखद खबर की पुष्टि करते हुए बताया कि मोहम्मद महदी जन्म से ही हीमोफिलिया नाम की गंभीर बीमारी से पीड़ित थे।

हीमोफिलिया से जूझ रहे थे महदी

जिम्बाब्वे क्रिकेट बोर्ड के अनुसार, हीमोफिलिया एक गंभीर ब्लीडिंग डिसऑर्डर है, जिसमें शरीर में खून का थक्का नहीं जम पाता। इस बीमारी में छोटी-सी चोट भी जानलेवा साबित हो सकती है। बोर्ड ने बताया कि मोहम्मद महदी की तबीयत पिछले कुछ दिनों से लगातार खराब चल रही थी, जिसके बाद उनका निधन हो गया। बोर्ड ने सिकंदर रजा और उनके पूरे परिवार के प्रति गहरी संवेदनाएं व्यक्त की हैं।

सोशल मीडिया पर छलका सिकंदर रजा का दर्द

जिम्बाब्वे क्रिकेट बोर्ड की ओर से जारी आधिकारिक बयान के मुताबिक, मोहम्मद महदी का निधन 29 दिसंबर को हरारे में हुआ। एक दिन बाद उन्हें वारेन हिल्स कब्रिस्तान में दफनाया गया। इस दुखद खबर के बाद सिकंदर रजा ने भी सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने जिम्बाब्वे क्रिकेट बोर्ड की पोस्ट पर टूटे हुए दिल (💔) का इमोजी शेयर कर अपने दर्द और शोक को जाहिर किया।

हाल ही में ILT20 2025 में खेलते नजर आए थे रजा

सिकंदर रजा को आखिरी बार ILT20 2025 टूर्नामेंट में खेलते हुए देखा गया था। इस लीग में उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया। रजा ने 10 मैचों में 171 रन बनाए और साथ ही 10 विकेट भी अपने नाम किए। हालांकि, उनके बेहतरीन ऑलराउंड प्रदर्शन के बावजूद उनकी टीम शारजाह वॉरियर्स प्लेऑफ में जगह बनाने में सफल नहीं हो सकी।

टी20 वर्ल्ड कप 2026 में जिम्बाब्वे की कमान संभालेंगे रजा

सिकंदर रजा जिम्बाब्वे की टी20 टीम के मौजूदा कप्तान हैं और वह टी20 वर्ल्ड कप 2026 में भी टीम की अगुवाई करते नजर आएंगे। जिम्बाब्वे को इस टूर्नामेंट में ग्रुप B में रखा गया है, जहां उसकी टीम ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, आयरलैंड और ओमान के साथ मुकाबला करेगी।जिम्बाब्वे अपने टी20 वर्ल्ड कप अभियान की शुरुआत 9 फरवरी से करेगा। पहले मुकाबले में उसका सामना ओमान से होगा।