यूरोप की ओर बढ़े US के ' विशाल उड़ते पेट्रोल पंप', अमेरिका के अचानक सैन्य एक्शन से मची खलबली

Washington: अगर आपने आज आसमान में बहुत सारे विशाल सैन्य विमान उड़ते देखे हैं, तो आप कोई सपना नहीं देख रहे ये सब असल में हो रहा है।अमेरिका के विभिन्न सैन्य ठिकानों से एक बड़ी संख्या में एरियल रिफ्यूलिंग टैंकर विमान (यानी हवा में ईंधन भरने वाले विमान, जिन्हें "उड़ते हुए पेट्रोल पंप" भी कहा जाता है) उड़ान भर चुके हैं और ये सभी यूरोप की दिशा में बढ़ते दिख रहे हैं।

क्या संकेत दे रहे ये घटनाक्रम?

क्या बोले रक्षा विशेषज्ञ

हाल के दिनों में यूरोप में रूस और नाटो (NATO) के बीच तनाव पहले से कहीं ज्यादा बढ़ा है। ऐसे में यह आशंका जताई जा रही है कि अमेरिका पूर्वी यूरोप या बाल्टिक क्षेत्र में सैन्य उपस्थिति बढ़ा सकता है। रक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि "इतने सारे टैंकर विमानों का एक साथ उड़ान भरना सामान्य बात नहीं है। यह दर्शाता है कि अमेरिका किसी बड़े एयर ऑपरेशन की तैयारी में है।" अगर ऐसा है तो जल्द ही F-16, F-35 जैसे लड़ाकू विमान भी यूरोप भेजे जा सकते हैं।

